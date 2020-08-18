خبر في الجول - تعطل تقنية الـVAR في مباراة نادي مصر والزمالك

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 23:27

كتب : FilGoal

الزمالك ضد نادي مصر

تعطلت تقنية الحكم المساعد بالفيديو خلال مباراة نادي مصر والزمالك في الدوري المصري.

وتعادل الزمالك سلبيا مع نادي مصر في الجولة الـ20 من الدوري المصري بملعب الكلية الحربية.

وعلم FilGoal.com أن تقنية الـVAR تعطلت في الشوط الثاني من المباراة.

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ما أدى إلى استعاد الحكم أحمد الغندور لقائدي الفريقين محمود عبد الرحيم "جنش" ومصطفى سلطان وإخبارهم بذلك.

وعلق أمير عزمي المدرب العام لفريق مصر على تعطل الـVAR قائلا: "من الوارد أن يحدث ذلك في عالم كرة القدم ولا أعتقد أن هناك حالة كانت تحتاج تدخل VAR، اعتراض زيزو عقب اللقاء كان على الوقت الضائع".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل في الدوري.

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