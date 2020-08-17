رسميا - عاد إلى إنجلترا من جديد.. جون أوبي ميكيل ينضم لستوك سيتي

عاد جون أوبي ميكيل قائد منتخب نيجيريا السابق مرة أخرى للكرة الإنجليزية وانضم رسميا لصفوف نادي ستوك سيتي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

وبعدما قضى فترة مع فريق طرابزون سبور التركي تعاقد ستوك سيتي مع جون أوبي ميكيل، ضمن خطة الفريق للعودة للدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى.

أوبي ميكيل هو رابع لاعب يتعاقد معه ستوك سيتي هذا الموسم بعد كل من مورجان فوكس وجيمس تشيستر وستيفن فليتشر.

وقضى أوبي ميكيل أفضل فتراته مع تشيلسي الذي لعب له 11 عاما وفاز معه بالكثير من البطولات.

وأعلن جون أوبي ميكيل اعتزال اللعب الدولي مع منتخب نيجيريا بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية السابقة.

وبدأ أوبي ميكيل البالغ من العمر 33 عاما مسيرته مع نادي لين النرويجي ثم انتقل إلى تشيلسي لمدة 11 عاما ومنه إلى تيانجيان الصيني ثم ميدلسبره الإنجليزي وطرابزون التركي، قبل الانضمام لصفوف ستوك سيتي.

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