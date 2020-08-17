سبورت: برشلونة يسعى لضم نيمار مقابل جريزمان والمال

الإثنين، 17 أغسطس 2020 - 11:16

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان

يسعى نادي برشلونة لاستعادة نيمار مرة أخرى حتى لو على حساب أنطوان جريزمان.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

برشلونة

وكشفت صحيفة سبورت أن تداول اسم نيمار في سوق الانتقالات وارتباط اسمه ببرشلونة سيعود من جديد.

وأوضح التقرير برشلونة يريد مشروع ضخم للمنافسة على الألقاب الموسم المقبل وتجاوز كارثة الموسم المنتهي.

أخبار متعلقة
كادينا كوبي: برشلونة أقال سيتيين بالفعل.. الإعلان خلال ساعات تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة: سيتيين وقع على عقود تدريب نادي مصر قبل الرحيل لـ برشلونة تقرير صادم: ميسي يريد مغادرة برشلونة الآن راديو كتالونيا: كومان المرشح الأقوى لتدريب برشلونة.. مستعد لترك هولندا قبل اليورو

وأشار التقرير إلى استعداد برشلونة للتفاوض مع باريس سان جيرمان للحصول على خدمات نيمار.

ويستعد برشلونة إلى مبادلة جريزمان مقابل نيمار في سوق الانتقالات الصيفية.

وأضاف التقرير أن يفكر في دفع 60 مليون يورو بجانب جريزمان ليبدأ مفاوضاته مع باريس سان جيرمان.

وخاض جريزمان 35 مباراة هذا الموسم وسجل 9 أهداف مع الفريق الكتالوني وصنع 4 فقط.

اقرأ أيضا:

ميسي يريد مغادرة برشلونة

قائمة الأهلي أمام أسوان

موقف مروان محسن من التجديد للأهلي

عرض تركي لضم باهر المحمدي

رسائل نارية من تركي آل الشيخ

برشلونة نيمار باريس سان جيرمان جريزمان
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة يد - الأهرامات تستقبل قرعة بطولة العالم 2021 18 دقيقة | رياضات أخرى
حوار في الجول - نجم بايرن السابق: لم يتوقع أحد ما حدث.. مواجهة ليون لن تكون مثل برشلونة 22 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ماني يتوج بجائزة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي بتصويت رابطة المحترفين 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر بـ الإسماعيلي لـ في الجول: لن نوافق على عروض المحمدي في الوقت الحالي ساعة | الدوري المصري
سبورت: برشلونة يسعى لضم نيمار مقابل جريزمان والمال ساعة | أوروبا
عبد الحليم علي: لكل حدث حديث ولكن أتمنى لابني التوفيق مع الزمالك عن الأموال ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الإثنين 17 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة.. 3 مباريات بالدوري المصري وإنتر 2 ساعة | الدوري المصري
تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة: سيتيين وقع على عقود تدريب نادي مصر قبل الرحيل لـ برشلونة 11 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان 3 في الجول يكشف - كواليس تفاوض بيراميدز مع رمضان صبحي وقيمة عقد اللاعب 4 هدرسفيلد لـ في الجول: رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان.. وهذا موقف المفاوضات
قد ينال إعجابك