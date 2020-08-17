سبورت: برشلونة يسعى لضم نيمار مقابل جريزمان والمال

يسعى نادي برشلونة لاستعادة نيمار مرة أخرى حتى لو على حساب أنطوان جريزمان.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان برشلونة

وكشفت صحيفة سبورت أن تداول اسم نيمار في سوق الانتقالات وارتباط اسمه ببرشلونة سيعود من جديد.

وأوضح التقرير برشلونة يريد مشروع ضخم للمنافسة على الألقاب الموسم المقبل وتجاوز كارثة الموسم المنتهي.

وأشار التقرير إلى استعداد برشلونة للتفاوض مع باريس سان جيرمان للحصول على خدمات نيمار.

ويستعد برشلونة إلى مبادلة جريزمان مقابل نيمار في سوق الانتقالات الصيفية.

وأضاف التقرير أن يفكر في دفع 60 مليون يورو بجانب جريزمان ليبدأ مفاوضاته مع باريس سان جيرمان.

وخاض جريزمان 35 مباراة هذا الموسم وسجل 9 أهداف مع الفريق الكتالوني وصنع 4 فقط.

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