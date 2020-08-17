ماني يتوج بجائزة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي بتصويت رابطة المحترفين

توج ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم المنصرم، حسب التصويت الجماهيري لرابطة اللاعبين المحترفين.

النجم السنغالي قاد الريدز للتتويج بلقب الدوري الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عاما.

ماني تألق تفوق على زميليه فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد، وثنائي مانشستر سيتي كيفين دي بروين ورحيم سترلينج، وهداف الدوري جيمي فاردي مهاجم مانشستر سيتي.

وحصد البالغ من العمر 28 عاما 41% من أصوات الجماهير، مقابل 27% لدي بروين، و17% لترينت ألكسندر أرنولد.

وسجل الأسد السنغالي 18 هدفا خلال الموسم، وصنع 7 أهداف.

يذكر أن الدولي المصري محمد صلاح سجل 19 هدفا في الدوري وصنع 10 أهداف في موسم التتويج التاريخي لليفربول، ولم يكن ضمن المرشحين.

وبذلك أعلنت رابطة المحترفين الفائز بجائزة أفضل لاعب حسب تصويت الجماهير، قبل أن تعلن لاحقا اسم المتوج بجائزة الرابطة حسب تصويت كل لاعبي الدوري.

صلاح حصد جائزة بتصويت الجماهير وأخرى بتصويت اللاعبين عام 2018، بينما توج إدين هازارد بجائزة التصويت الجماهيري في 2019، وفاز فان دايك بجائزة تصويت اللاعبين.

YES, SADIO!! 👏 Mane has won the Premier League @PFA Fans' Player of the Year award for 19/20 🙌 #PFAFansAward — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) August 17, 2020

جدير بالذكر أن دي بروين حصد جائزة أفضل لاعب في المسابقة هذا الموسم من قبل رابطة الدوري الإنجليزي.

وأسهم النجم البلجيكي في 33 هدفا لمانشستر سيتي في 35 مباراة شارك فيها هذا الموسم.

ونجح دي بروين في تسجيل 13 هدفا بينما صنع 20 آخرين في الموسم المنتهي من الدوري الإنجليزي.

عادل دي بروين الرقم القياسي لصناعة الأهداف في موسم واحد للدوري الإنجليزي مع الفرنسي تييري هنري.

وكان مانشستر سيتي قد أنهى الموسم في المركز الثاني من الدوري الإنجليزي.

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