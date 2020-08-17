مصدر بـ الإسماعيلي لـ في الجول: لن نوافق على عروض المحمدي في الوقت الحالي

الإثنين، 17 أغسطس 2020 - 11:26

كتب : ياسر الشريف

باهر المحمدي

لا تفكر إدارة الإسماعيلي في الموافقة على أي عرض من العروض المقدمة لـ باهر المحمدي قائد الفريق في الوقت الحالي.

باهر المحمدي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وكان وكيل اللاعب قد أعلن رغبة قاسم باشا التركي في ضم باهر المحمدي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وقال مصدر مسؤول بالنادي الإسماعيلي لـ FilGoal.com: "لا نفكر في رحيل باهر المحمدي بالوقت الحالي".

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وتابع "التوقيت لرحيل اللاعب غير مناسب خاصة في ظل استئناف مباريات الدوري".

وأضاف المصدر "هناك اتفاق على التفكير في رحيل اللاعب إذا وصل له عرض خارجي مناسب للنادي".

وشدد "لكن مناقشة تلك العروض سيكون بعد نهاية الموسم وليس في الوقت الحالي".

وأتم تصريحاته "ليس من المنطق أن يرحل لاعب في الوقت الحالي من الإسماعيلي الذي يحتاج للاعبين يعتمد عليهم في الملعب".

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