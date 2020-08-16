خبر في الجول – المصري يوضح لاتحاد الكرة حقيقة التضارب في أعداد الحالات الإيجابية

تضارُب واضح في التصريحات شهدته الأيام الماضية بين مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، وإدارة نادي المصري البورسعيدي.

اتحاد الكرة رأى أن لاعبي المصري المصابين بـ فيروس كورونا لا يتخطى عددهم 10 لاعبين، وفي المقابل، صرح مسؤولو المصري أنهم لديهم 14 حالة مصابة بين لاعبي الفريق.

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وبناءً على ذلك، رفض اتحاد الكرة تأجيل مباراة المصري والإسماعيلي التي كان مقررا لها يوم الجمعة الماضي، والتي لم يحضرها عناصر المصري من الأساس، واكتفى الإسماعيلي والحكم بانتظار 20 دقيقة قبل إعلان نهايتها.

لكن FilGoal.com علم سبب سوء الفهم بين مسؤولي اتحاد الكرة والمصري.

إدارة المصري اجتمعت اليوم الأحد بمسؤولي اتحاد الكرة في مقره بالجبلاية، وأوضحت أن اتحاد الكرة لم يتسلم أحد تقارير الشركة الطبية التي أجرت المسحة، الأمر الذي أحدث لغطا في عدد المصابين.

المصري أجرى المسحة في 3 محافظات مختلفة (القاهرة – بورسعيد – الإسكندرية)، واتحاد الكرة لم يتسلم سوى مسحتي الإسكندرية وبورسعيد، ولم يتسلّم بيان بالحالات التي أجرت المسحة في القاهرة، مما أنتج هذا التضارب في الأعداد المصابة.

وبالتالي، ستجتمع لجنة المسابقات لبحث مصير المباراة وتقرير ما إذا كان المصري قد تعرض لظروف قهرية بالفعل حالت دون خوضه للمباراة.

وبالتالي قرر المصري تأجيل تحركه وانتظار قرار لجنة المسابقات بشأن المباراة بعد اجتماعه اليوم مع اتحاد الكرة الذي شهد عرض وجهة النظر.

في الوقت عينه، قال مصدر باتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "المصري أخطرنا أنه سيرسل لنا الأوراق التي تثبت ذلك خلال الجلسة الودية التي جمعتنا".

"الجلسة شهدت تفاهم بين الطرفين وتقريب لوجهات النظر".

"وعدنا المصري أننا سنعرض هذه المستندات على لجان المسابقات والانضباط والتظلمات حتى تتخذ قرارها".

"المصري أجرى مسحته اليوم، نريد فقط التشديد على أن تأجيل المباراة سيتم لو كان الإصابات أكثر من 10 وليس 10، أي 11 فأكثر، ويجب أن يكونوا من القوام الرئيسي المسجل في اتحاد الكرة، وليس ناشئين للفريق".

وكان FilGoal.com قد علم من مصدر داخل نادي المصري، بإن إدارة المصري اتفقت مع اتحاد الكرة على أن يكون مصير لقاء الاتحاد السكندري المقبل متوقف على نتيجة المسحة الطبية.

لاعبو المصري أجروا مسحة طبية جديدة صباح اليوم الأحد قبيل لقاء الفريق مع الاتحاد السكندري.

وإذا ثبت إصابة أكثر من 10 لاعبين بفيروس كورونا في المسحة من قائمة الفريق الأول المسجلة في سجلات اتحاد الكرة، سيتم تأجيل لقاء الاتحاد السكندري، أما إذا كان عدد المصابين أقل من 10 لاعبين، فستلعب المباراة في موعدها.

ويٌفترض أن يلتقي المصري مع الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ20 للدوري المصري.

ماذا حدث

قبل أيام، أعلن النادي المصري اكتشاف 16 حالة مًصابة بفيروس كورونا بينهم 12 لاعبا. في اليوم التالي ارتفع عدد المصابين إلى 21 حالة باكتشاف إصابة 5 لاعبين جدد.

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اتحاد الكرة كان قد قرر إقامة مباراة الفريق في اليوم ذاته أمام حرس الحدود في موعدها، قبل أن يتراجع عن قراره ويؤجل اللقاء. في اليوم التالي صرح مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com بأنهم يفكرون في تحويل المصري للتحقيق بسبب الإهمال الجسيم في تطبيق الإجراءات الاحترازية. (طالع التفاصيل)

قبل أن يصمم اتحاد الكرة على إقامة مباراة الإسماعيلي في موعدها الجمعة الماضي (طالع التفاصيل)

سمير حلبية رئيس المصري رد بدوره عبر FilGoal.com مؤكدا رفضه إقامة اللقاء "هل لدي لاعبين وأخفيهم؟". (طالع التفاصيل)

وأصدر المصري بيانا الجمعة، يعلن فيه إصراره على عدم خوض المباراة مع توضيح الأسباب.

الإسماعيلي بدوره أصدر بيانا يؤيد فيه أي قرار يتخذ سواء بتأجيل أو إقامة المباراة.

في النهاية حضر الإسماعيلي إلى استاد برج العرب ولم يحضر النادي المصري، ليطلق أحمد الغندور حكم اللقاء اعتبار الفريق البورسعيدي منسحبا.

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