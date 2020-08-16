خبر في الجول - مصير لقاء المصري والاتحاد متوقف على مسحة الأحد

الأحد، 16 أغسطس 2020 - 18:18

كتب : أيمن عيد

فريق المصري أمام الزمالك

يتوقف مصير لقاء النادي المصري والاتحاد السكندري على نتيجة مسحة الأحد للاعبي الفريق البورسعيدي.

اجتمع النادي المصري مع مسؤولي اتحاد الكرة اليوم الأحد في الجبلاية لمناقشة مستجدات الأزمة الأخيرة بسبب عدم تأجيل لقاء الإسماعيلي.

علم FilGoal.com من مصدر داخل نادي المصري، بإن إدارة المصري اتفقت مع اتحاد الكرة على أن يكون مصير لقاء الاتحاد السكندري المقبل متوقف على نتيجة المسحة الطبية.

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لاعبو المصري أجروا مسحة طبية جديدة صباح اليوم الأحد قبيل لقاء الفريق مع الاتحاد السكندري.

وإذا ثبت إصابة أكثر من 10 لاعبين بفيروس كورونا في المسحة من قائمة الفريق الأول المسجلة في سجلات اتحاد الكرة، سيتم تأجيل لقاء الاتحاد السكندري، أما إذا كان عدد المصابين أقل من 10 لاعبين، فستلعب المباراة في موعدها.

ويٌفترض أن يلتقي المصري مع الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ20 للدوري المصري.

كان اتحاد الكرة قد أعلن اعتبار المصري منسحبا أمام الإسماعيلي بعد عدم قدوم الفريق بسبب كثرة الإصابات بين اللاعبين بفيروس كورونا.

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