العطار: لدى المصري 9 مصابين بـ كورونا من الفريق الأول.. وحلبية: 14 حالة في تقرير اتحاد الكرة

شرح وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة سبب إصرار الاتحاد على إقامة لقاء المصري والإسماعيلي في موعده رغم وجود إصابات بـ كورونا بين صفوف الفريق.

وقال العطار في تصريحات لقناة صدى البلد: "المصري أخطأ في تطبيق الإجراءات الاحترازية وعليه أن يتحمل خطأه".

وأضاف "رغم ذلك اتفق سمير حلبية رئيس المصري مع عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة على تأجيل مباراة واحدة أسوة بالإنتاج الحربي وتعهد بعدم طلب تأجيل مباراة أخرى".

العطار أوضح "لذلك وافقنا على تأجيل لقاء حرس الحدود، لكننا فوجئنا بتغيير الكلام عقب لقاء حرس الحدود".

المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أتبع "9 لاعبين فقط حاليا في قائمة المصري الأولى مصابين بكورونا ولذلك قررنا إقامة لقاء الإسماعيلي".

وأتم "بالأمس أجرينا 50 مسحة استثناء للمصري لكي يستطيعون إشراك لاعبين من فريق الشباب، في المقابل فوجئنا بعدم قدوم بعض لاعبي الفريق الأول أصلا للخضوع للمسحة".

في المقابل رد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري قائلا "لدينا 14 حالة مٌصابة بكورونا وفقا لمسحات اتحاد الكرة وليس 9 فقط. أقسم بالله لو امتلكنا قوام فريق لخوض المباراة لذهبنا للملعب".

كان المصري قد تغيب عن حضور لقاء الإسماعيلي اليوم الجمعة، وليقرر اتحاد الكرة اعتباره خاسرا مع خصم ثلاث نقاط إضافية من الفريق كعقوبة انسحاب.

القصة كاملة

قبل أيام قليلة، أعلن النادي المصري اكتشاف 16 حالة مًصابة بفيروس كورونا بينهم 12 لاعبا. في اليوم التالي ارتفع عدد المصابين إلى 21 حالة باكتشاف إصابة 5 لاعبين جدد.

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اتحاد الكرة كان قد قرر إقامة مباراة الفريق في اليوم ذاته أمام حرس الحدود في موعدها، قبل أن يتراجع عن قراره ويؤجل اللقاء. في اليوم التالي صرح مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com بأنهم يفكرون في تحويل المصري للتحقيق بسبب الإهمال الجسيم في تطبيق الإجراءات الاحترازية. (طالع التفاصيل)

اليوم، أعلن اتحاد الكرة إقامة مباراة المصري مع الإسماعيلي مساء غد الجمعة في موعدها بعد تبين أن مصابي الفريق بفيروس كورونا من الفريق الأول أقل من 10 لاعبين. (طالع التفاصيل)

سمير حلبية رئيس المصري رد بدوره عبر FilGoal.com مؤكدا رفضه إقامة اللقاء "هل لدي لاعبين وأخفيهم؟". (طالع التفاصيل)

وأصدر المصري بيانا اليوم الجمعة، يعلن فيه إصراره على عدم خوض المباراة مع توضيح الأسباب.

الإسماعيلي بدوره أصدر بيانا يؤيد فيه أي قرار يتخذ سواء بتأجيل أو إقامة المباراة.

في النهاية حضر الإسماعيلي إلى استاد برج العرب ولم يحضر النادي المصري، ليطلق أحمد الغندور حكم اللقاء اعتبار الفريق البورسعيدي منسحبا.

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