الأهلي يعلن سلبية المسحة الطبية قبل مواجهة أسوان

أعلن النادي الأهلي عن سلبية المسحة الطبية التي خضع لها أفراده للكشف عن فيروس كورونا، قبل مواجهة أسوان.

وذكر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر، أن المسحة التي خضع لها اللاعبون والجهاز الفني والإداري، جاءت بالكامل سلبية.

وكان الأهلي قد خضع للمسحة مساء أمس السبت عقب التدريب الصباحي بمقر النادي في الجزيرة.

ويلتقي الأهلي مع أسوان غدا الإثنين ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي جدول المسابقة برصيد 53 نقطة دون هزيمة حتى اللحظة.

فيما يتواجد أسوان في المركز 13 برصيد 19 نقطة.

وكان الأهلي قد تعادل بهدفٍ لكل طرف أمام الإنتاج الحربي في الجولة الفائتة من المسابقة.