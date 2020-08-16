الأهلي يعلن سلبية المسحة الطبية قبل مواجهة أسوان

الأحد، 16 أغسطس 2020 - 17:10

كتب : حسام نور الدين

المسحة الطبية الخامسة للأهلي

أعلن النادي الأهلي عن سلبية المسحة الطبية التي خضع لها أفراده للكشف عن فيروس كورونا، قبل مواجهة أسوان.

وذكر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر، أن المسحة التي خضع لها اللاعبون والجهاز الفني والإداري، جاءت بالكامل سلبية.

وكان الأهلي قد خضع للمسحة مساء أمس السبت عقب التدريب الصباحي بمقر النادي في الجزيرة.

أخبار متعلقة
سعفان الصغير: نستهدف المربع الذهبي.. والأهلي لم يحسم الدوري حكاية حسام أشرف - صاحب هدف الزمالك القاتل "خليفة جمال عبد الحميد" وكيف لم يكتمل انتقاله للأهلي إكرامي الشحات: ليس لدي أي معلومة بشأن رحيل رمضان والأهلي لا يقف على أي لاعب حتى إذا كان "ميسي" متعب: كنت أتمنى نهاية أفضل في الأهلي.. وهذا موقفي من مسألة "الانتماء"

ويلتقي الأهلي مع أسوان غدا الإثنين ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي جدول المسابقة برصيد 53 نقطة دون هزيمة حتى اللحظة.

فيما يتواجد أسوان في المركز 13 برصيد 19 نقطة.

وكان الأهلي قد تعادل بهدفٍ لكل طرف أمام الإنتاج الحربي في الجولة الفائتة من المسابقة.

الأهلي الدوري المصري في الدوري أسوان
نرشح لكم
أخر الأخبار
رغم إيجابية عينته.. لاعب البلدية لـ في الجول: لست مصابا بـ كورونا 3 دقيقة | مصر
الأهلي يعلن سلبية المسحة الطبية قبل مواجهة أسوان 33 دقيقة | الدوري المصري
بواتينج: هذه النتيجة لا تحدث كل يوم.. نلعب في دوري الأبطال أفضل من الدوري 51 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
حكاية حسام أشرف - صاحب هدف الزمالك القاتل "خليفة جمال عبد الحميد" وكيف لم يكتمل انتقاله للأهلي ساعة | الدوري المصري
راديو كتالونيا: كومان المرشح الأقوى لتدريب برشلونة.. مستعد لترك هولندا قبل اليورو ساعة | أوروبا
سعفان الصغير: نستهدف المربع الذهبي.. والأهلي لم يحسم الدوري ساعة | الدوري المصري
جوارديولا: سأحاول الآن الخلود إلى النوم وبعد يومين سأفكر في الموسم المقبل ساعة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: ثنائي إنجلترا ينافس بايرن لضم بيرسيتش من إنتر 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف - كواليس تفاوض بيراميدز مع رمضان صبحي وقيمة عقد اللاعب 2 "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان 3 هدرسفيلد لـ في الجول: رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان.. وهذا موقف المفاوضات 4 في الجول يكشف – تفاصيل استاد الأهلي.. الاسم الرسمي وموقف الإنتاج وكثير من المشاريع المقترحة
قد ينال إعجابك