تأكيدا لـ في الجول.. رسميا - إقامة مباراة المصري والإسماعيلي في موعدها

الخميس، 13 أغسطس 2020 - 14:58

كتب : عاطف شادي

بهاء مجدي يمر من أسامة إبراهيم في دربي القنال بين المصري والإسماعيلي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مواجهة المصري والإسماعيلي في موعدها المحدد له غدا الجمعة رغم حالات فيروس كورونا الإيجابية.

وكشف المصري عن إصابة 20 حالة بفيروس كورونا نتيجة المسحة الأخيرة للجنة الطبية باتحاد الكرة.

وجاء بيان الاتحاد المصري كالآتي:

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"أجرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم مسحات للكشف عن فيروس كورونا وذلك لـ 50 فردا ينتمون للنادي المصري".

وأضاف البيان "أظهرت النتائج وجود عدد من الحالات الإيجابية تقل عن 10 حالات بين صفوف الفريق الأول البالغ قوامه 30 لاعبا مقيدين رسميا باتحاد الكرة".

وكشف البيان "بقية الحالات التي ثبتت إيجابية عيناتها بين اللاعبين الناشئين غير المقيدين في صفوف الفريق الأول وعدد من أعضاء الأجهزة الفنية والمعاونة".

وأتم "على ضوء ذلك، قرر الاتحاد إقامة المواجهة بين المصري والإسماعيلي في موعدها المحدد له غدا الجمعة".

ويلعب المصري أمام الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري المصري في السادسة والنصف من مساء غدا الجمعة.

يقع المصري في المركز العاشر من جدول الترتيب برصيد 20 نقطة من 17 مباراة خاضها الفريق.

أما الإسماعيلي ففي المركز التاسع برصيد 22 نقطة من 18 مباراة لعبها الفريق.

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