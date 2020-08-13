رئيس المصري لـ في الجول: هل لدي لاعبين وأخفيهم؟.. لن نخوض اللقاء أو نتواصل مع أحد

الخميس، 13 أغسطس 2020 - 15:29

كتب : أيمن عيد

طارق العشري - المصري

قال سمير حلبية رئيس النادي المصري إنه لا يمتلك عددا كافيا من اللاعبين لخوض مباراة الإسماعيلي في الدوري، مشددا على أنه لن يتواصل مع أي مسؤول في الدولة ولن يخوض المباراة. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح حلبية قائلا: "لدينا 5 لاعبين فقط، لو كانت مباراة خماسية كنا سنلعب".

وواصل "تحدثنا مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية وقال إن لدينا لاعبين من الممكن أن يشاركوا، هل لدي لاعبين وأخفيهم؟".

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وأكمل "لن نلعب المباراة وليس لدينا أي فرد يستطيع التوجه للإسكندرية".

وأضاف "لن نتواصل مع أي مسؤول في الدولة وقرارنا نهائي بعدم خوض اللقاء".

وأتم "لو أصر اتحاد الكرة على خوض المباراة عليه أن يأتي لينظم الفريق ويضم اللاعبين من أي مكان".

اتحاد الكرة المصري قرر إقامة مواجهة المصري والإسماعيلي موعدها المحدد له غدا الجمعة رغم حالات فيروس كورونا الإيجابية التي وصلت 20 حالة في النادي البورسعيدي. (طالع التفاصيل)

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