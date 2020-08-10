مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: ندرس التحقيق مع المصري بعد إصابة 23 بـ كورونا

الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 20:12

كتب : عاطف شادي

محمود علاء - الزمالك - المصري

يدرس مسؤولو اتحاد الكرة إحالة النادي المصري للتحقيق، بعد ثبوت إصابة 23 فردا في الفريق بفيروس كورونا.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "ندرس إحالة أزمة حالات النادي المصري الإيجابية بفيروس كورونا للتحقيق بتهمة الإهمال الجسيم خاصة بعد اكتشاف 16 حالة إيجابية في المسحة الأولى و7 حالات جديدة في المسحة الثانية، بمجموع 23 حالة من بينهم 17 لاعبا دفعة واحدة".

وأضاف "الاتحاد يدرس إحالة الأمر للتحقيق بعد التأكد من مخالفة الفريق للتعليمات والإجراءات الاحترازية بعد حضور بعض اللاعبين والجهاز لحفل زفاف نجل طارق العشري المدير الفني وعزاء والدة الحارس أحمد مسعود".

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وأردف "كذلك حضر بعض اللاعبين مؤتمرا انتخابيا لأحد أقارب مدير الكرة، وافتتاح إحدى الأكاديميات بجانب خوض مباراة ودية مع فريق الناشئين دون أخذ الإجراءات المناسبة ما يعتبر مخالفات جسيمة تستوجب التحقيق بغض النظر عن قرار تأجيل لقاء حرس الحدود".

واستبعد المصدر قيام اتحاد الكرة بتأجيل مواجهة الإسماعيلي والمصري يوم الجمعة المقبل، بعد تأجيل مواجهة الفريق البورسعيدي ضد الحدود اليوم الإثنين.

وأتم "هذا يفتح بابا للتأجيلات يضر بالدوري وانتظامه".

وكان المصري قد أعلن أمس الأحد عن إصابة 16 حالة بالفريق بفيروس كورونا بينهم 12 لاعبا بالإضافة إلى طارق العشري المدير الفني وعبد الظاهر السقا مدير الكرة.

وعلم FilGoal.com أنه وفقا لبروتوكول اتحاد الكرة سيتم عمل مسحة جديدة للمصري قبل 48 ساعة من مواجهة الإسماعيلي.

ومن المقرر أن يواجه المصري فريق الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري.

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واستأنف المصري مبارياته في الدوري بمواجهة الزمالك يوم الخميس وخسر بهدف محمود علاء في ملعب برج العرب.

ويحتل الفريق المركز العاشر في ترتيب الدوري ورصيده 20 نقطة.

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