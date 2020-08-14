إزالة صور رمضان صبحي من استاد الأهلي WE السلام

الجمعة، 14 أغسطس 2020 - 19:18

كتب : FilGoal

إزالة صور رمضان صبحي من استاد الأهلي WE السلام

ظهر استاد الأهلي WE السلام دون صور نجم الأحمر السابق رمضان صبحي، بعد إزالتها عقب فشل التفاوض على انتقاله من هدرسفيلد، وتفضيله الانتقال إلى بيراميدز.

ويستضيف الأهلي شريكه في الملعب الإنتاج الحربي في الجولة 19 من الدوري اليوم الجمعة.

وأعلن النادي الأهلي بشكل رسمي خروج رمضان صبحي من حساباته بعدما أبلغهم اللاعب برغبته في الانتقال لـ بيراميدز. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة
الخطيب: قرار فيفا في ملف كهربا يؤكد أن ثوابت الأهلي لم ولن تتغير بيان رسمي – الأهلي: حٌكم فيفا يؤكد سلامة موقفنا في التعاقد مع كهربا مصدر في الأهلي لـ في الجول: حصلنا على براءة من القضايا التي رفعها الزمالك في قضية كهربا

عقد رمضان صبحي ممتد لمدة موسم جديد مع هدرسفيلد، والنادي الإنجليزي يرفض الاستغناء عنه بأقل من 7 ملايين إسترليني. (طالع التفاصيل)

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي اقترب من الاتفاق مع هدرسفيلد على شراء رمضان صبحي ويبقى الاتفاق مع اللاعب.(طالع التفاصيل)

وأعلن نادي هدرسفيلد رفضه العرض الأول من بيراميدز لضم رمضان صبحي. (طالع التفاصيل)

وشارك رمضان في 9 مباريات فقط بالموسم الحالي مع الأهلي بسبب الإصابة وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

اقرأ أيضا

الزمالك: سنطعن على الحكم الصادر ضد كهربا

الخطيب يتحدث عن الحكم ضد كهربا

في الجول يكشف تفاصيل حُكم فيفا في قضية كهربا والزمالك

الأهلي الإنتاج الحربي في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
بعد تدخل VAR.. عفيفي يخطف الأهلي بهدف التقدم للإنتاج 7 دقيقة | الدوري المصري
للمرة الأولى منذ مايو 2019.. معلول يهدر ركلة جزاء 22 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك: راتب شهري لـ سعد محمد واستمرار التكفل بمصروفات علاجه 43 دقيقة | الدوري المصري
المصري لـ في الجول: اتحاد الكرة لم يلتزم بلائحته.. سنصعّد الموقف داخل وخارج مصر ساعة | الدوري المصري
دجلة "نيكوديموس" يعبر الحدود ويهرب من الهبوط ساعة | مصر
استراحة - الإنتاج (1) - (0) الأهلي.. شوط مثير ساعة | الدوري المصري
استراحة ليلة الأبطال - برشلونة (1) بايرن ميونيخ (4) نهاية الشوط الأول ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل الأهلي - تغيير وحيد اضطراري أمام الإنتاج ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف - كواليس تفاوض بيراميدز مع رمضان صبحي وقيمة عقد اللاعب 2 هدرسفيلد لـ في الجول: رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان.. وهذا موقف المفاوضات 3 في الجول يكشف – تفاصيل استاد الأهلي.. الاسم الرسمي وموقف الإنتاج وكثير من المشاريع المقترحة 4 مصدر مقرب من رمضان يكشف لـ في الجول أسباب تفضيله عرض بيراميدز عن الأهلي وبطل تركيا
قد ينال إعجابك