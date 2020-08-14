من واقع عقوبة الزمالك.. هذا ما ينتظر المصري

في 26 فبراير الماضي، أعلن اتحاد الكرة عن عقوباته ضد الزمالك بسبب عدم حضوره لاستاد القاهرة لمواجهة الأهلي يوم 24 من نفس الشهر.

واليوم، لم يحضر المصري لاستاد برج العرب لمواجهة الإسماعيلي في الجولة 19 من الدوري في واقعة مشابهة.

عقوبات الزمالك كانت كالتالي..

اعتبر اتحاد الكرة، أن الزمالك خسر اللقاء أمام الأهلي بهدفين اعتباريين مقابل لا شيء.

وقرر اتحاد الكرة أيضا، خصم ثلاث نقاط إضافية من الفريق بنهاية الموسم، مع توقيع غرامة قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.

في مباراة لم تٌلعب. أطلق أحمد الغندور صافرته مٌعلنا اعتبار النادي المصري مٌنسحبا أمام الإسماعيلي.

ويُعتبر الإسماعيلي فائزا على المصري بهدفين اعتباريين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري المصري.

الفوز الاعتباري يرفع رصيد الإسماعيلي للنقطة الـ25 مرتقيا للمركز السابع، فيما يتجمد رصيد المصري أولا عند النقطة الـ20 في المركز الـ11، بجانب خصم ثلاث نقاط إضافية في حالة تطبيق قاعدة المسابقة، ما يعني تراجع رصيد المصري للنقطة الـ17 في المركز الـ14.

في المقابل لم يحضر النادي المصري إلى الملعب. النادي الساحلي أصدر بيانا صباح اليوم الجمعة أعلن فيه إصراره على عدم خوض اللقاء.

القصة كاملة

قبل أيام قليلة، أعلن النادي المصري اكتشاف 16 حالة مًصابة بفيروس كورونا بينهم 12 لاعبا. في اليوم التالي ارتفع عدد المصابين إلى 21 حالة باكتشاف إصابة 5 لاعبين جدد.

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اتحاد الكرة كان قد قرر إقامة مباراة الفريق

في اليوم ذاته أمام حرس الحدود في موعدها، قبل أن يتراجع عن قراره ويؤجل اللقاء. في اليوم التالي صرح مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com بأنهم يفكرون في تحويل المصري للتحقيق بسبب الإهمال الجسيم في تطبيق الإجراءات الاحترازية. (طالع التفاصيل)

اليوم، أعلن اتحاد الكرة إقامة مباراة المصري مع الإسماعيلي مساء غد الجمعة في موعدها بعد تبين أن مصابي الفريق بفيروس كورونا من الفريق الأول أقل من 10 لاعبين. (طالع التفاصيل)

سمير حلبية رئيس المصري رد بدوره عبر FilGoal.com مؤكدا رفضه إقامة اللقاء "هل لدي لاعبين وأخفيهم؟". (طالع التفاصيل)

وأصدر المصري بيانا اليوم الجمعة، يعلن فيه إصراره على عدم خوض المباراة مع توضيح الأسباب.

الإسماعيلي بدوره أصدر بيانا يؤيد فيه أي قرار يتخذ سواء بتأجيل أو إقامة المباراة.

في النهاية حضر الإسماعيلي إلى استاد برج العرب ولم يحضر النادي المصري، ليطلق أحمد الغندور حكم اللقاء اعتبار الفريق البورسعيدي منسحبا.

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