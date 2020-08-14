خبر في الجول – المصري يتوجه لـ فيفا ردا على اتحاد الكرة

بعد رفض مساع المصري للتأجل. قرر النادي البورسعيدي التوجه للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وشكوى اتحاد الكرة.

قرر النادي المصري تقديم شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد اتحاد الكرة بسبب عدم تأجيل مباراة الفريق أمام الإسماعيلي.

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر مٌطلع داخل إدارة المصري، فإن النادي كلف نصر عزام المحامي الدولي لإعداد ملف كامل بكل وقائع الأزمة وتقديمه للاتحاد الدولي ضد اتحاد الكرة.

المصري كان يٌفترض أن يواجه الإسماعيلي اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ19 لبطولة الدوري.

حضر الإسماعيلي إلى استاد برج العرب، فيما نفذ المصري مفاد بيانه ولم يحضر إلى اللقاء لعدم توافر عدد من اللاعبين بعد تفشي فيروس كورونا بين لاعبي الفريق.

القصة كاملة

قبل أيام قليلة، أعلن النادي المصري اكتشاف 16 حالة مًصابة بفيروس كورونا بينهم 12 لاعبا. في اليوم التالي ارتفع عدد المصابين إلى 21 حالة باكتشاف إصابة 5 لاعبين جدد.

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اتحاد الكرة كان قد قرر إقامة مباراة الفريق في اليوم ذاته أمام حرس الحدود في موعدها، قبل أن يتراجع عن قراره ويؤجل اللقاء. في اليوم التالي صرح مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com بأنهم يفكرون في تحويل المصري للتحقيق بسبب الإهمال الجسيم في تطبيق الإجراءات الاحترازية. (طالع التفاصيل)

اليوم، أعلن اتحاد الكرة إقامة مباراة المصري مع الإسماعيلي مساء غد الجمعة في موعدها بعد تبين أن مصابي الفريق بفيروس كورونا من الفريق الأول أقل من 10 لاعبين. (طالع التفاصيل)

سمير حلبية رئيس المصري رد بدوره عبر FilGoal.com مؤكدا رفضه إقامة اللقاء "هل لدي لاعبين وأخفيهم؟". (طالع التفاصيل)

وأصدر المصري بيانا اليوم الجمعة، يعلن فيه إصراره على عدم خوض المباراة مع توضيح الأسباب.

الإسماعيلي بدوره أصدر بيانا يؤيد فيه أي قرار يتخذ سواء بتأجيل أو إقامة المباراة.

في النهاية حضر الإسماعيلي إلى استاد برج العرب ولم يحضر النادي المصري، ليطلق أحمد الغندور حكم اللقاء اعتبار الفريق البورسعيدي منسحبا.

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