تشكيل الإسماعيلي - وجيه عبد الحكيم مهاجم وحيد أمام المصري

أعلن ديدييه جوميز المدير الفني الفرنسي لنادي الإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة المصري.

الإسماعيلي يٌفترض أن يواجه الإسماعيلي بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ19 لبطولة الدوري المصري، إلا إن المصري أعلن عدم خوض المباراة في وقت سابق بسبب عدم توافر عدد كاف من اللاعبين.

تشكيل الإسماعيلي شهد تواجد وجيه عبد الحكيم كمهاجم صريح، فيما يلعب جوميز بمحمد هاشم كقلب دفاع بجانب إبراهيم أبو اليزيد.

ويلعب أحمد أيمن كظهير أيسر هذه المباراة، فيما يلعب أسامة إبراهيم كظهير أيمن.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حارس: محمد مجدي.

الدفاع: أحمد أيمن – إبراهيم أبو اليزيد – محمد هاشم – أسامة إبراهيم.

الوسط: عمر الوحش – عماد حمدي.

أمامهم: أحمد مدبولي – مدحت فقوسة – عبد الرحمن مجدي.

الهجوم: وجيه عبد الحكيم.

القصة كاملة

قبل أيام قليلة، أعلن النادي المصري اكتشاف 16 حالة مًصابة بفيروس كورونا بينهم 12 لاعبا. في اليوم التالي ارتفع عدد المصابين إلى 21 حالة باكتشاف إصابة 5 لاعبين جدد.

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اتحاد الكرة كان قد قرر إقامة مباراة الفريق في اليوم ذاته أمام حرس الحدود في موعدها، قبل أن يتراجع عن قراره ويؤجل اللقاء. في اليوم التالي صرح مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com بأنهم يفكرون في تحويل المصري للتحقيق بسبب الإهمال الجسيم في تطبيق الإجراءات الاحترازية. (طالع التفاصيل)

اليوم، أعلن اتحاد الكرة إقامة مباراة المصري مع الإسماعيلي مساء غد الجمعة في موعدها بعد تبين أن مصابي الفريق بفيروس كورونا من الفريق الأول أقل من 10 لاعبين. (طالع التفاصيل)

سمير حلبية رئيس المصري رد بدوره عبر FilGoal.com مؤكدا رفضه إقامة اللقاء "هل لدي لاعبين وأخفيهم؟". (طالع التفاصيل)

وأصدر المصري بيانا اليوم الجمعة، يعلن فيه إصراره على عدم خوض المباراة مع توضيح الأسباب.

الإسماعيلي بدوره أصدر بيانا يؤيد فيه أي قرار يتخذ سواء بتأجيل أو إقامة المباراة.

المصري يحتل حاليا المركز الـ11 في ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة من 17 مباراة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز العاشر برصيد 22 نقطة من 18 مباراة

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