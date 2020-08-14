حلبية: لا نملك عددا لمواجهة الإسماعيلي.. أهالي اللاعبين يستجدونا لعدم خوض المباراة

كشف سمير حلبية رئيس النادي المصري عن استمرار ناديه على موقفه بعدم خوض مباراة الإسماعيلي.

وقال حلبية في تصريحات لقناة النهار: "لا نملك لاعبين لخوض مباراة الإسماعيلي. تخيلي لما حدث بأن اتحاد الكرة دخل على سيستم الاتحاد وجد 30 لاعبا في قائمة الفريق منهم 12 لاعبا مصابين بـ كورونا، إذا فلتقام المباراة. دون النظر لأن سبعة آخرين كانوا مصابين بـ كورونا حتى أمس، فكيف يلعبون دون التأكد من شفائهم؟".

وأضاف "الجنايني أقسم لنائب بورسعيد بأن المباراة ستلعب في موعدها. طب مش هتلعب في موعدها، هتعمل إيه؟".

حلبية واصل "هتخصموا 3 نقاط مننا؟ لن نلعب كرة مرة أخرى، سنوقف النشاط الكروي في بورسعيد. (أنتوا جايين تقرفونا؟)".

رئيس المصري أتم "أتعاقبون الناس على مرضهم؟ أهالي اللاعبين يتصلون بنا ويطلبون رد مستحقات اللاعبين للنادي مقابل ألا يشاركوا في ظل مرضهم!".

قبل أيام قليل، أعلن النادي المصري اكتشاف 16 حالة مًصابة بفيروس كورونا بينهم 12 لاعبا. في اليوم التالي ارتفع عدد المصابين إلى 21 حالة باكتشاف إصابة 5 لاعبين جدد.

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اتحاد الكرة كان قد قرر إقامة مباراة الفريق في اليوم ذاته أمام حرس الحدود في موعدها، قبل أن يتراجع عن قراره ويؤجل اللقاء. في اليوم التالي صرح مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com بأنهم يفكرون في تحويل المصري للتحقيق بسبب الإهمال الجسيم في تطبيق الإجراءات الاحترازية. (طالع التفاصيل)

اليوم، أعلن اتحاد الكرة إقامة مباراة المصري مع الإسماعيلي مساء غد الجمعة في موعدها بعد تبين أن مصابي الفريق بفيروس كورونا من الفريق الأول أقل من 10 لاعبين. (طالع التفاصيل)

سمير حلبية رئيس المصري رد بدوره عبر FilGoal.com مؤكدا رفضه إقامة اللقاء "هل لدي لاعبين وأخفيهم؟". (طالع التفاصيل)

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