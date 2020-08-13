بي بي سي: يوفنتوس أخبر مينديز بأن يجد فريقا جديدا لرونالدو.. حتى أنه عرضه على برشلونة

قال جييم بالاجي الصحفي الإسباني إن نادي يوفنتوس يرغب في التخلص من حِمل راتب نجمه كريستيانو رونالدو ويرغب في التخلص من خدماته، حتى إن وكيله عرضه على نادي برشلونة. وذلك عبر بودكاست "5 لايف تيم" عبر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وقال جييم بالاجي الصحفي الإسباني عبر "بي بي سي": "خورخي مينديز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو تم إخباره من يوفنتوس بان يبحث له عن فريق جديد".

وواصل "يوفنتوس يرغب في التخلص من راتبه الكبير".

رأينا ذلك في آخر 6 أشهر، ريال مدريد رفض عودته، وكان هناك حديث عن الدوري الأمريكي".

وأتم "تم عرضه كذلك على عدة أندية من ضمنها برشلونة".

🗣 'Juventus wants to get rid of his wage, he's been offered everywhere including Barcelona' @GuillemBalague on the future of @Cristiano Ronaldo 📲⚽ https://t.co/3CW3Ngo4mY pic.twitter.com/OB8W9XH5oz — BBC 5 Live Sport (@5liveSport) August 12, 2020

وكان موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي قد قال في وقت سابق إن رونالدو يفكر في الرحيل عن الفريق الإيطالي، ووكيله خورخي مينديز سيعقد اجتماعا مع ليوناردو مدير باريس سان جيرمان على هامش مباريات دوري الأبطال التي تستضيفها البرتغال.

ويمتد عقد رونالدو (35 عاما) مع يوفنتوس إلى 2022.

النجم البرتغالي فاز بجائزة أفضل لاعب في الموسم في يوفنتوس، فيما فاز باولو ديبالا زميله في يوفنتوس بجائزة أفضل لاعب من رابطة الدوري الإيطالي.

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