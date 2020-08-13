بي بي سي: يوفنتوس أخبر مينديز بأن يجد فريقا جديدا لرونالدو.. حتى أنه عرضه على برشلونة

الخميس، 13 أغسطس 2020 - 12:31

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

قال جييم بالاجي الصحفي الإسباني إن نادي يوفنتوس يرغب في التخلص من حِمل راتب نجمه كريستيانو رونالدو ويرغب في التخلص من خدماته، حتى إن وكيله عرضه على نادي برشلونة. وذلك عبر بودكاست "5 لايف تيم" عبر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقال جييم بالاجي الصحفي الإسباني عبر "بي بي سي": "خورخي مينديز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو تم إخباره من يوفنتوس بان يبحث له عن فريق جديد".

وواصل "يوفنتوس يرغب في التخلص من راتبه الكبير".

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رأينا ذلك في آخر 6 أشهر، ريال مدريد رفض عودته، وكان هناك حديث عن الدوري الأمريكي".

وأتم "تم عرضه كذلك على عدة أندية من ضمنها برشلونة".

وكان موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي قد قال في وقت سابق إن رونالدو يفكر في الرحيل عن الفريق الإيطالي، ووكيله خورخي مينديز سيعقد اجتماعا مع ليوناردو مدير باريس سان جيرمان على هامش مباريات دوري الأبطال التي تستضيفها البرتغال.

ويمتد عقد رونالدو (35 عاما) مع يوفنتوس إلى 2022.

النجم البرتغالي فاز بجائزة أفضل لاعب في الموسم في يوفنتوس، فيما فاز باولو ديبالا زميله في يوفنتوس بجائزة أفضل لاعب من رابطة الدوري الإيطالي.

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