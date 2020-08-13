خبر في الجول - اجتماع الحسم بين بيراميدز ورمضان صبحي

يبدأ بيراميدز في اتخاذ خطواته لضم رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الذي انتهت إعارته مع الأهلي، ويجتمع اللاعب مع إدارة بيراميدز اليوم الخميس.

رمضان صبحي النادي : الأهلي بيراميدز

وكان الأهلي قد أعلن في بيان رسمي خروج اللاعب من حسابات النادي بعدما أبلغهم برغبته في الانتقال إلى بيراميدز.

وعلم FilGoal.com أن هناك اجتماع سيتم عقده اليوم الخميس بين مسؤولي بيراميدز ورمضان صبحي ووكيله نادر شوقي.

ومن المقرر أن يتم كتابة العقود وصياغة الاتفاق النهائي مع هدرسفيلد قبل أن يقدم بيراميدز عرضه للفريق الإنجليزي.

وأبلغ هدرسفيلد FilGoal.com أنه لم يصل عرض رسمي حتى الآن من بيراميدز لضم رمضان صبحي. (من هنا)

ويقدم بيراميدز عرضا أعلى من عرض الأهلي المقدر بـ 3 ملايين و250 ألف جنيه استرليني.

وكان هدرسفيلد قد وافق على المقابل المالي من الأهلي وكان يتبقى فقط موافقة رمضان صبحي لانضمام اللاعب للقلعة الحمراء.

ووافق رمضان صبحي بالفعل على عرض بيراميدز للانضمام إلى صفوفه مقابل 80 مليون جنيه في ثلاثة مواسم.

ورفض رمضان عرضي الأهلي وباشاكشهير التركي الأقل ماليا من عرض فريق بيراميدز.

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