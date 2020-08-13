مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: الأقرب إقامة مواجهة المصري والإسماعيلي والقرار الرسمي يقترب

الخميس، 13 أغسطس 2020 - 14:15

كتب : عاطف شادي

بهاء مجدي يمر من أسامة إبراهيم في دربي القنال بين المصري والإسماعيلي

رغم إيجابية 20 حالة بفيروس كورونا في النادي المصري، يبدو أن مواجهة المصري والإسماعيلي ستقام في موعدها غدا الجمعة.

وكان من المقرر أن تقام غدا الجمعة مباراة المصري والإسماعيلي ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري المصري.

وقال مصدر باتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "القرار الأقرب حتى الآن هو إقامة اللقاء في موعده".

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وأضاف "سيصدر قرار رسمي قريبا بشأن المباراة ويتم دراسة الأمر والأقرب إقامة اللقاء".

وتابع "هناك عدد يسمح بإقامة المباراة غدا الجمعة بعد تحول حالات عدد من اللاعبين إلى سلبية".

وأتم المصدر تصريحاته "لدى المصري الآن لاعبون متاحون في القائمة لخوض اللقاء أمام الإسماعيلي".

وكان اتحاد الكرة قد أصدر قرارا بتأجيل مواجهة المصري وحرس الحدود بسبب فيروس كورونا.

وخاض المصري مباراة وحيدة بعد استئناف الدوري وخسر أمام الزمالك بهدف دون رد.

أما الإسماعيلي فستكون مباراته الأولى بعد العودة أمام المصري حال إقامتها في موعدها غدا الجمعة.

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