الإسماعيلي لـ في الجول: مستعدون لتنفيذ أي قرار لاتحاد الكرة بخصوص لقاء المصري

يستعد نادي الإسماعيلي لتنفيذ أي قرار يخص مباراة المصري في بطولة الدوري حسب رؤية اتحاد الكرة.

وقال أدهم السلحدار المدرب العام للاسماعيلي في تصريحات لـFilGoal.com: "نحن فى طريقنا للإسكندرية ونستعد لخوض المباراة طبقا لقرار اتحاد كرة القدم بإقامة مباراتنا أمام المصري".

وأضاف "ننفذ رؤية اتحاد كرة القدم المسئول عن تنظيم البطولة، وبالتالب نعمل على تنفيذ تلك القرارات".

مدرب الإسماعيلي أكمل "مستعدون لأي قرارات يتخذها الاتحاد بشأن لقاء المصري".

وواصل "لن نعترض على أي قرار أو اتجاه، مقدرين لرغبات مواصلة مسابقة الدوري بجانب ظروف فريق المصري وما يراه مسئوليه ويصدر به قرارات من اتحاد كرة القدم".

السلحدار أتم "كان لا بد لنا من السفر والإقامة في الإسكندرية والاستعداد لخوض اللقاء، وانتظار أي قرارات جديدة في حالة صدورها في نفس الوقت".

قبل أيام قليل، أعلن النادي المصري اكتشاف 16 حالة مًصابة بفيروس كورونا بينهم 12 لاعبا. في اليوم التالي ارتفع عدد المصابين إلى 21 حالة باكتشاف إصابة 5 لاعبين جدد.

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اتحاد الكرة كان قد قرر إقامة مباراة الفريق في اليوم ذاته أمام حرس الحدود في موعدها، قبل أن يتراجع عن قراره ويؤجل اللقاء. في اليوم التالي صرح مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com بأنهم يفكرون في تحويل المصري للتحقيق بسبب الإهمال الجسيم في تطبيق الإجراءات الاحترازية. (طالع التفاصيل)

اليوم، أعلن اتحاد الكرة إقامة مباراة المصري مع الإسماعيلي مساء غد الجمعة في موعدها بعد تبين أن مصابي الفريق بفيروس كورونا من الفريق الأول أقل من 10 لاعبين. (طالع التفاصيل)

سمير حلبية رئيس المصري رد بدوره عبر FilGoal.com مؤكدا رفضه إقامة اللقاء "هل لدي لاعبين وأخفيهم؟". (طالع التفاصيل)

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