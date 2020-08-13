المصري يخاطب اتحاد الكرة لتأجيل مباراة الإسماعيلي: لدينا 9 لاعبين متاحين فقط

أرسلت إدارة النادي المصري، إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابا رسميا لطلب تأجيل مباراة الإسماعيلي المقرر إقامتها غدا الجمعة على استاد برج العرب.

وقال المصري عبر موقعه الرسمي أنه ذكر في خطابه أن عدد اللاعبين الجاهزين لخوض المباراة هم 9 أفراد فقط.

كما أشار في الخطاب إلى أن عدد اللاعبين الذين أثبتت المسحة الطبية إصابتهم هم 14 لاعبا، بالإضافة إلى "نحو 6 لاعبين" تحولت نتائجهم من إيجابية إلى سلبية ولا يزالون في حاجة إلى فحصوات طبية خاصة خصوصا مع استمرار ظهور أعراض المرض عليهم.

وتضم القائمة 5 مصابين يخضعون لبرامج تأهيلية وعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي، بالإضافة إلى لاعب موقوف، ليصبح عدد الأفراد الجاهزين 9 لاعبين فقط.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أفاد في بيانٍ رسمي، أن مباراة المصري والإسماعيلي ستقام غدا الجمعة بشكل طبيعي في موعدها.

فيما رد شادي الشعدني طبيب النادي المصري على قرارا اتحاد الكرة.

وقال السعدني في تصريحات لـFilGoal.com: "لا يمكن لأي لاعب ممن تحولت نتيجة عينة سحبة كورونا لديه من إيجابية إلى سلبية أن يشارك فى أي مباراة رسمية، وذلك طبقا لبروتوكول وزارة الصحة واتحاد الكرة".

وأوضح "المصري لديه ٦ لاعبين تحولت نتيجة العينة الخاصة بهم إلى سلبية، وهم عمر كمال عبد الواحد، وعمرو موسى، وإيزي إيمكا، وعبد الرحمن زين، وزياد فرج، وأحمد يوسف".

طبيب المصري أكم "اللاعبين تحولت نتيجتهم إلى سلبية، ولكن ما زال البعض يعاني من أعراض المرض ولا بد أن يواصلوا الـ ١٤ يوما من العزل الصحي".

واستمر "طبقا لبروتوكول وزارة الصحة واتحاد الكرة، لا بد أن يتم عزل اللاعب المريض لمدة ١٤ يوما، ثم بعد ذلك عمل مسحة جديدة إذا جاءت سلبية، سيتم عمل مسحة أخرى بعد ٣ أيام و إذا كانت سلبية بذلك يكون اللاعب شفى تماما".

السعدني أضاف "أما إذا إستمرت النتائج إيجابية فى المسحتين يجب أن يخضع اللاعب لفحص طبى شامل. مشاركة أي لاعب من الذين تحولت عيناتهم إلى سلبية فى أي نشاط رياضي خلال هذه الفترة يضع اللاعب في خطورة صحية هو وزملائه واللاعبين بالفريق المنافس".

وأتم "لا بد أن يخضع كل لاعب للحجر الصحى لمدة ١٤ يوما وإلا ستكون حياته في خطر لأن من الوارد أن يعود الفيروس مرة أخرى مما يسبب تدهور فى الحالة الصحية، و المساحات التي تجرى كل يومين و ثلاثة أيام لا تعطي نتائج أكيدة. هذه الأمور لا يجب الاستهانة بها حفاظاً على سلامة وصحة جميع عناصر منظومة كرة القدم".

قبل أيام قليل، أعلن النادي المصري اكتشاف 16 حالة مًصابة بفيروس كورونا بينهم 12 لاعبا. في اليوم التالي ارتفع عدد المصابين إلى 21 حالة باكتشاف إصابة 5 لاعبين جدد.

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اتحاد الكرة كان قد قرر إقامة مباراة الفريق في اليوم ذاته أمام حرس الحدود في موعدها، قبل أن يتراجع عن قراره ويؤجل اللقاء. في اليوم التالي صرح مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com بأنهم يفكرون في تحويل المصري للتحقيق بسبب الإهمال الجسيم في تطبيق الإجراءات الاحترازية. (طالع التفاصيل)

اليوم، أعلن اتحاد الكرة إقامة مباراة المصري مع الإسماعيلي مساء غد الجمعة في موعدها بعد تبين أن مصابي الفريق بفيروس كورونا من الفريق الأول أقل من 10 لاعبين. (طالع التفاصيل)

سمير حلبية رئيس المصري رد بدوره عبر FilGoal.com مؤكدا رفضه إقامة اللقاء "هل لدي لاعبين وأخفيهم؟". (طالع التفاصيل)

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