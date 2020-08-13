مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: رفضنا شرط استمرار رمضان حفاظا على الفريق

أتم الأهلي اتفاقه مع هدرسفيلد تاون لضم رمضان صبحي، لكن التعثر جاء بسبب حتمية دفع الأهلي لـ 90 مليون جنيه للاعب ليكون العرض أكبر من عرض بيراميدز.

قال مصدر مسؤول داخل الأهلي، بأن النادي كان قد أتم اتفاقه بالفعل مع هدرسفيلد تاون، لكن رمضان صبحي طلب أمرا لا يمكن قبوله للموافقة على الاستمرار.

وأوضح المصدر لـFilGoal.com: "النادي بذل كل ما في وسعه من أجل الإبقاء على رمضان صبحي ضمن صفوفه، وقدم أقصى ما يمكن أن يدفعه حتى يستمر اللاعب ".

وأضاف "الأهلي أتم اتفاقه بالفعل مع هدرسفيلد تاون مقابل 3 مليون و250 ألف استرليني، بينما حاول إقناع اللاعب بأعلى مقابل مادي يمكن أن يدفعه للاعب".

المصدر أكمل "الحل الوحيد الذي كان ممكنا هو أن يوافق الأهلي بحصول رمصان صبحي على 90 مليون جنيه في ثلاثة مواسم، وبالتالي انهيار الفريق لأن بقية زملائه كانوا سيطلبون المعاملة بالمثل".

المصدر أتم"النادي فضل الحفاظ على الفريق وموروث النادي فيما هو متعارف عليه في التعامل مع مثل هذه المواقف، خاصة وأن ريني فايلر أكد قدرته على تعويض رحيل رمضان وعدم حدوث أي خلل في النواحي الفنية".

الأهلي أعلن مساء أمس الأربعاء، تلقيه رغبة من رمضان صبحي بعدم الاستمرار مع الفريق والانتقال لفريق بيراميدز.

وقال رمضان صبحي لـFilGoal.com مساء أمس الأربعاء إنه جمع متعلقاته الشخصية من الأهلي استعدادا للعودة إلى إنجلترا بعدما طالبه نادي هدرسفيلد بالانتظام في تدريبات الفريق.

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وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي اقترب من الاتفاق مع هدرسفيلد على شراء رمضان صبحي ويبقى الاتفاق مع اللاعب.(طالع التفاصيل)

وانتهت رسميا إعارة رمضان من هدرسفيلد إلى الأهلي وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن النادي الإنجليزي أخطر رمضان بضرورة العودة سريعا إلى إنجلترا.

ومن جانبه، كشف هدرسفيلد لـFilGoal.com أنه تلقى أكثر من عرض للاستغناء عن رمضان صبحي.(التفاصيل)

وشارك رمضان في 9 مباريات فقط بالموسم الحالي مع الأهلي بسبب الإصابة وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

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