رمضان صبحي لـ في الجول: جمعت متعلقاتي من الأهلي.. هدرسفيلد مصمم على عودتي إلى إنجلترا

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 - 17:35

كتب : أحمد الخولي

رمضان صبحي - وادي دجلة - الأهلي

جمع رمضان صبحي لاعب الأهلي المعار له من هدرسفيلد تاون الإنجليزي متعلقاته الشخصية من مقر النادي استعدادا للرحيل عن القلعة الحمراء.

وقال رمضان صبحي لـFilGoal.com: "هدرسفيلد خاطبني أمس الثلاثاء واليوم بشكل رسمي من أجل الالتحاق بتدريبات الفريق في إنجلترا".

وأضاف "كما أبلغوني بانتهاء إعارتي مع الأهلي وضرورة العودة إلى إنجلترا والالتزام في تدريبات الفريق".

أخبار متعلقة
مجدي عبد الغني: رمضان لا يريد البقاء في الأهلي.. ولا أعرف من تعاقد مع جيرالدو خبر في الجول – الاتفاق مع هدرسفيلد يقترب.. الأهلي ينتظر رد رمضان النهائي خبر في الجول - عرض الأهلي لاستمرار رمضان صبحي يتضمن شقين مؤتمر فايلر: غياب رمضان وكهربا والشحات؟ أعمل مع الخيارات المتاحة أمامي البدري: أتمنى استقرار رمضان سريعا

وأتم "سفري إلى إنجلترا أصبح إجباريا ولذلك جمعت كل متعلقاتي الشخصية من داخل الأهلي المتمثلة في أدواتي وأحذية الكرة وغيرها حتى استطيع التدرب بها مع هدرسفيلد في إنجلترا".

وانتهت رسميا إعارة رمضان من هدرسفيلد إلى الأهلي وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن النادي الإنجليزي أخطر رمضان بضرورة العودة سريعا إلى إنجلترا.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي اقترب من الاتفاق مع هدرسفيلد على شراء رمضان صبحي ويبقى الاتفاق مع اللاعب. (طالع التفاصيل)

وقال نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب أن اتفاقا سيتم قريبا بين الأهلي وهدرسفيلد ليستمر رمضان في القلعة الحمراء.(التفاصيل)

وبشرت قناة الأهلي جمهور الفريق بقولها:"انتظروا أخبارا سارة بخصوص رمضان صبحي".(التفاصيل)

ومن جانبه، كشف هدرسفيلد لـFilGoal.com أنه تلقى أكثر من عرض للاستغناء عن رمضان صبحي.(التفاصيل)

وشارك رمضان في 9 مباريات فقط بالموسم الحالي مع الأهلي بسبب الإصابة وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

اقرأ أيضا:

كيف يستعد الأهلي لمواجهة الوداد

أول وفاة في الدوري المصري بسبب كورونا

فيروس كورونا يضرب الدوري الإسباني

مدير فني جديد لطنطا

الأهلي رمضان صبحي الدوري المصري هدرسفيلد تاون
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسميا - يوفنتوس يعلن رحيل ماتويدي 3 دقيقة | أوروبا
رمضان صبحي لـ في الجول: جمعت متعلقاتي من الأهلي.. هدرسفيلد مصمم على عودتي إلى إنجلترا 13 دقيقة | الدوري المصري
سموحة لـ في الجول: سلبية مسحة الفريق بالكامل استعدادا لمواجهة المقاولون 19 دقيقة | الدوري المصري
يوفنتوس يعلن نجاح جراحة لـ دي ليخت في الكتف.. ويغيب 3 أشهر 49 دقيقة | أوروبا
رسميا – محمد صلاح مديرا فنيا لـ طنطا ساعة | الدوري المصري
فيروس كورونا يواصل ضرب الدوري الإسباني.. ظهور 6 حالات في بلباو ساعة | أوروبا
بعد 9 سنوات رٌفقة الخفافيش.. داني باريخو إلى فياريال رسميا 2 ساعة | أوروبا
سارة عصام تحكي: قالوا عني مجنونة.. وكنت أتفوق على الأولاد 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – تفاصيل استاد الأهلي.. الاسم الرسمي وموقف الإنتاج وكثير من المشاريع المقترحة 2 خبر في الجول - رمضان يتلقى استدعاءً من هدرسفيلد للعودة لإنجلترا.. وطوارئ في الأهلي 3 هدرسفيلد لـ في الجول: وصلتنا عروض لـ رمضان صبحي.. أحدها مقابل 5 ملايين يورو 4 خبر في الجول – الاتفاق مع هدرسفيلد يقترب.. الأهلي ينتظر رد رمضان النهائي
قد ينال إعجابك