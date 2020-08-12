رمضان صبحي لـ في الجول: جمعت متعلقاتي من الأهلي.. هدرسفيلد مصمم على عودتي إلى إنجلترا

جمع رمضان صبحي لاعب الأهلي المعار له من هدرسفيلد تاون الإنجليزي متعلقاته الشخصية من مقر النادي استعدادا للرحيل عن القلعة الحمراء.

وقال رمضان صبحي لـFilGoal.com: "هدرسفيلد خاطبني أمس الثلاثاء واليوم بشكل رسمي من أجل الالتحاق بتدريبات الفريق في إنجلترا".

وأضاف "كما أبلغوني بانتهاء إعارتي مع الأهلي وضرورة العودة إلى إنجلترا والالتزام في تدريبات الفريق".

وأتم "سفري إلى إنجلترا أصبح إجباريا ولذلك جمعت كل متعلقاتي الشخصية من داخل الأهلي المتمثلة في أدواتي وأحذية الكرة وغيرها حتى استطيع التدرب بها مع هدرسفيلد في إنجلترا".

وانتهت رسميا إعارة رمضان من هدرسفيلد إلى الأهلي وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن النادي الإنجليزي أخطر رمضان بضرورة العودة سريعا إلى إنجلترا.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي اقترب من الاتفاق مع هدرسفيلد على شراء رمضان صبحي ويبقى الاتفاق مع اللاعب. (طالع التفاصيل)

وقال نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب أن اتفاقا سيتم قريبا بين الأهلي وهدرسفيلد ليستمر رمضان في القلعة الحمراء.(التفاصيل)

وبشرت قناة الأهلي جمهور الفريق بقولها:"انتظروا أخبارا سارة بخصوص رمضان صبحي".(التفاصيل)

ومن جانبه، كشف هدرسفيلد لـFilGoal.com أنه تلقى أكثر من عرض للاستغناء عن رمضان صبحي.(التفاصيل)

وشارك رمضان في 9 مباريات فقط بالموسم الحالي مع الأهلي بسبب الإصابة وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

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