أجايي: أتمنى رد الجميل لجمهور الأهلي بحصد كل البطولات.. حمدي فتحي: جاهز للقاء إنبي

عبر جونيور أجايي لاعب الأهلي عن سعادته بمرور أربع سنوات على انضمامه لصفوف الفريق الأحمر قادما من الصفاقسي التونسي.

وقال أجايي لموقع الأهلي الرسمي: "أنا سعيد للغاية بمرور أربع سنوات على انضمامي للأهلي وأتمنى مواصلة مسيرتي معه لسنوات مقبلة".

وأكمل "الأهلي يتمتع بمنظومة احترافية كبيرة ودعم جماهيري رائع وأتمنى رد الجميل للجمهور والمساهمة في حصد كل الألقاب".

ومنذ انضمام أجايي للأهلي سجل 35 هدفا وصنع 24 في 126 مباراة.

ويستعد أجايي رفقة الأهلي لملاقاة إنبي الأحد المقبل في لقاء مؤجل من الجولة 15 من الدوري المصري.

فيما تحدث حمدي فتحي لاعب خط وسط الفريق قائلا: "أنا جاهز للقاء إنبي والمسحة التي أجريتها جاءت سلبية ولا أعاني من أعراض كورونا حاليا".

وأكمل "أتمنى أن يكون التوفيق حليفنا في الفترة المقبلة وأن أساهم مع زملائي في حصد البطولات لإسعاد الجمهور".

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