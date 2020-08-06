أجايي: أتمنى رد الجميل لجمهور الأهلي بحصد كل البطولات.. حمدي فتحي: جاهز للقاء إنبي

الخميس، 06 أغسطس 2020 - 20:41

كتب : FilGoal

جلسة بين فايلر وجيرالدو وجونيور أجايي في مران الأهلي

عبر جونيور أجايي لاعب الأهلي عن سعادته بمرور أربع سنوات على انضمامه لصفوف الفريق الأحمر قادما من الصفاقسي التونسي.

وقال أجايي لموقع الأهلي الرسمي: "أنا سعيد للغاية بمرور أربع سنوات على انضمامي للأهلي وأتمنى مواصلة مسيرتي معه لسنوات مقبلة".

وأكمل "الأهلي يتمتع بمنظومة احترافية كبيرة ودعم جماهيري رائع وأتمنى رد الجميل للجمهور والمساهمة في حصد كل الألقاب".

أخبار متعلقة
أحمد أبو تريكة يظهر للمرة الثالثة على التوالي مع العربي القطري مران الأهلي – إصابة أحمد الشيخ.. وتقسيمة قوية الأهلي يخطر كاف موعد مباراة الإياب أمام الوداد في دوري الأبطال

ومنذ انضمام أجايي للأهلي سجل 35 هدفا وصنع 24 في 126 مباراة.

ويستعد أجايي رفقة الأهلي لملاقاة إنبي الأحد المقبل في لقاء مؤجل من الجولة 15 من الدوري المصري.

فيما تحدث حمدي فتحي لاعب خط وسط الفريق قائلا: "أنا جاهز للقاء إنبي والمسحة التي أجريتها جاءت سلبية ولا أعاني من أعراض كورونا حاليا".

وأكمل "أتمنى أن يكون التوفيق حليفنا في الفترة المقبلة وأن أساهم مع زملائي في حصد البطولات لإسعاد الجمهور".

اقرأ أيضا:

استدعاء من هدرسفيلد لـ رمضان صبحي

جديد ملف تجديد أوباميانج

السر وراء "الجندوزي"

نقل ملكية نادي روما

محاولة أخيرة من سيتي للإبقاء على إريك جارسيا

خطوة لتكريم الأطباء في الدوري المصري

الأهلي أجايي حمدي فتحي
نرشح لكم
أخر الأخبار
زيدان يكشف سبب غياب بيل عن قائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أجايي: أتمنى رد الجميل لجمهور الأهلي بحصد كل البطولات.. حمدي فتحي: جاهز للقاء إنبي 23 دقيقة | الدوري المصري
أحمد أبو تريكة يظهر للمرة الثالثة على التوالي مع العربي القطري 43 دقيقة | المحترفون
ساري: رحيلي عن يوفنتوس؟ المدرب الجديد لن يُحدث أي فارق ساعة | أوروبا
مباشر عودة الدوري - الزمالك (0)-(0) المصري.. الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
مران الأهلي – إصابة أحمد الشيخ.. وتقسيمة قوية ساعة | الدوري المصري
الأهلي يخطر كاف موعد مباراة الإياب أمام الوداد في دوري الأبطال 2 ساعة | إفريقيا
تشكيل المصري - العشري يهاجم الزمالك بـ وادي وأحمد ياسر 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وإجراءات استضافة النهائي والحضور الجماهيري 2 عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي 3 المقاولون لـ في الجول: حفني لاعب غير ملتزم وسننهي استعارته.. والمقاصة يرد 4 صفقة نابولي الأغلى في تاريخه.. حقيقة رفض الزمالك التعاقد مع أوسيمين عام 2015
قد ينال إعجابك