خبر في الجول - رمضان يتلقى استدعاءً من هدرسفيلد للعودة لإنجلترا.. وطوارئ في الأهلي

الخميس، 06 أغسطس 2020 - 17:39

كتب : أحمد الخولي

رمضان صبحي - ريني فايلر

تلقى رمضان صبحي استدعاءً رسميا من ناديه الإنجليزي هدرسفيلد من أجل العودة لإنجلترا والانتظام في تدريبات الفريق، حسبما كشف مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com.

رمضان صبحي يلعب معارا من هدرسفيلد لـ الأهلي وانتهت الإعارة، ويرفض ناديه الإنجليزي، حتى الآن، تمديد إعارة اللاعب حتى نهاية الموسم.

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وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من رمضان صبحي تلقيه استدعاءً من هدرسفيلد للعودة لإنجلترا يوم الإثنين المقبل الموافق العاشر من شهر أغسطس المقبل، وتم إبلاغ اللاعب بنهاية إعارته لـ الأهلي.

الاستدعاء الذي تلقاه رمضان، تسبب في حالة طوارئ داخل الأهلي ويكثف مسؤولو الأخير اتصالاتهم مع مسؤولي هدرسفيلد في الوقت الراهن، حسبما علم FilGoal.com.

ويسعى الأهلي للوصول لصيغة حل مع هدرسفيلد من أجل الإبقاء على رمضان صبحي.

رمضان صبحي صاحب الـ 23 عاما شارك في 9 مباريات مع الأهلي هذا الموسم، ونجح في تسجيل 5 أهداف والصناعة مرة.

في الدوري الإنجليزي مع هدرسفيلد، ظهر رمضان صبحي في 4 مباريات ولم يسجل أو يصنع.

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