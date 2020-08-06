رسميا - نقل ملكية نادي روما

الخميس، 06 أغسطس 2020 - 10:56

كتب : FilGoal

روما

أعلن نادي روما في بيان رسمي نقل ملكيته من (جيم بالوتا) إلى مجموعة فريدكين.

وكشف البيان عن توقيع العقود الرسمية مساء أمس الأربعاء كما تم إصدار البيان المالي بشأن عملية البيع.

وأشار البيان إلى تنفيذ الصفقة من خلال بيع 86.6% من رأس المال بالكامل إلى مجموعة فريدكين مقابل ما يقرب من 591 مليون يورو.

أخبار متعلقة
رسميا - روما لن يتواجد في لعبة FIFA 21 سمولينج: أشعر بحزن كبير لعدم تمكني من إنهاء ما بدأته مع روما حصد اللقب بفارق نقطة.. روما يُذيق يوفنتوس خسارة جديدة وإبراهيموفيتش يكتب التاريخ تقرير: روما يستهدف فيرتونخين تحسبا لرحيل سمولينج

أما النسبة المتبقية من قيمة النادي فسيتم طرحها طبقا للقانون الإيطالي.

ومن المقرر أن تنتهي صفقة البيع بشكل نهائي بنهاية شهر أغسطس الجاري وفقا لشروط معينة.

وقال جيم بالوتا رئيس روما الحالي: "يسعدني أن أؤكد أننا توصلنا إلى اتفاق مع مجموعة فريدكين لبيع النادي، ووقعنا العقود الأربعاء وسنعمل سويا خلال الأيام المقبلة لاستكمال الإجراءات الرسمية".

بينما قال دان فريدكين رئيس المجموعة: "نحن جميعا سعداء جدا باتخاذنا الخطوات لنصبح جزءا من هذه المدينة وذلك النادي الشهير، نتطلع لإغلاق عملية الشراء في أقرب وقت ممكن".

اقرأ أيضا

القصة الكاملة لانتقال حارس فلسطين للدوري الإسرائيلي

الظهور الأول لـ مرموش أوروبيا

لماذا ضم مانشستر سيتي ناثان أكي؟

حقيقة مفاوضات النصر السعودي مع كهربا

رد رسمي من دورتموند بشأن سانشو

روما نقل ملكية بيع روما
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسميا - حكم "ريمونتادا" ليفربول يقود مباراة برشلونة أمام نابولي 49 دقيقة | أوروبا
كرة سلة - فوز أوكلاهوما على ليكرز بمشاركة عبد النادر وليبرون ساعة | رياضات أخرى
موسيقاه لم تطرب في أولد ترافورد.. إنتر يعلن ضم سانشيز مجانا ساعة | أوروبا
السر وراء "الجندوزي" ساعة | الدوري الإنجليزي
رسميا - نقل ملكية نادي روما ساعة | أوروبا
تقرير: محاولة أخيرة من سيتي للإبقاء على إريك جارسيا.. أو بيعه لـ برشلونة ساعة | أوروبا
اتحاد الكرة: سيتم تكريم جيش مصر الأبيض قبل انطلاق مباريات الدوري ساعة | الدوري المصري
اتحاد الكرة: سننهي الدوري بكل جدية واحترام.. لن نتخلى عن العدالة والنزاهة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وإجراءات استضافة النهائي والحضور الجماهيري 2 عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي 3 المقاولون لـ في الجول: حفني لاعب غير ملتزم وسننهي استعارته.. والمقاصة يرد 4 الأهلي يتقدم بالبلاغ رقم 13 للنائب العام ضد رئيس الزمالك
قد ينال إعجابك