رسميا - نقل ملكية نادي روما

أعلن نادي روما في بيان رسمي نقل ملكيته من (جيم بالوتا) إلى مجموعة فريدكين.

وكشف البيان عن توقيع العقود الرسمية مساء أمس الأربعاء كما تم إصدار البيان المالي بشأن عملية البيع.

وأشار البيان إلى تنفيذ الصفقة من خلال بيع 86.6% من رأس المال بالكامل إلى مجموعة فريدكين مقابل ما يقرب من 591 مليون يورو.

أما النسبة المتبقية من قيمة النادي فسيتم طرحها طبقا للقانون الإيطالي.

ومن المقرر أن تنتهي صفقة البيع بشكل نهائي بنهاية شهر أغسطس الجاري وفقا لشروط معينة.

وقال جيم بالوتا رئيس روما الحالي: "يسعدني أن أؤكد أننا توصلنا إلى اتفاق مع مجموعة فريدكين لبيع النادي، ووقعنا العقود الأربعاء وسنعمل سويا خلال الأيام المقبلة لاستكمال الإجراءات الرسمية".

بينما قال دان فريدكين رئيس المجموعة: "نحن جميعا سعداء جدا باتخاذنا الخطوات لنصبح جزءا من هذه المدينة وذلك النادي الشهير، نتطلع لإغلاق عملية الشراء في أقرب وقت ممكن".

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