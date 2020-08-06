اتحاد الكرة: سيتم تكريم جيش مصر الأبيض قبل انطلاق مباريات الدوري

كشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن إجراءات تكريم الأطباء قبل استئناف مباريات الدوري.

ويستأنف الدوري المصري مساء اليوم الخميس بمواجهة الزمالك أمام المصري البورسعيدي على ملعب برج العرب.

وقال سلطان لبرنامج (مع شوبير) الإذاعي: "سيتواجد مجموعة من الأطباء قبل مباراة الزمالك والمصري في لفتة لتكريم الجيش الأبيض".

وتابع "سيقومون بتعقيم الكرة قبل انطلاق اللقاء، وتواجدهم تقديرا لما قدموه خلال فترة جائحة فيروس كورونا".

وكشف سلطان "هناك أيضا تنسيق مع اتحاد الكرة لحضور مجموعة من الأطباء للمباريات كنوع من أنواع رد الجميل".

وأتم تصريحاته "سيتم حضورهم مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن جدول مباريات 4 جولات بالإضافة إلى المباريات المؤجلة.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصري قريبا عن جدول باقي مباريات الجولات الأخرى.

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