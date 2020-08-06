اتحاد الكرة: سيتم تكريم جيش مصر الأبيض قبل انطلاق مباريات الدوري

الخميس، 06 أغسطس 2020 - 10:38

كتب : FilGoal

شعار الدوري المصري 2019/2020

كشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن إجراءات تكريم الأطباء قبل استئناف مباريات الدوري.

ويستأنف الدوري المصري مساء اليوم الخميس بمواجهة الزمالك أمام المصري البورسعيدي على ملعب برج العرب.

وقال سلطان لبرنامج (مع شوبير) الإذاعي: "سيتواجد مجموعة من الأطباء قبل مباراة الزمالك والمصري في لفتة لتكريم الجيش الأبيض".

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات الخميس 6 أغسطس والقنوات الناقلة – عودة الدوري المصري بعد غياب 148 يوما.. الدوري المصري عاد إليكم من جديد رسميا – المصري يخوض مبارياته في الدوري على ملعب برج العرب رسميا - تحديد موعد استئناف الدوري المصري للكرة النسائية

وتابع "سيقومون بتعقيم الكرة قبل انطلاق اللقاء، وتواجدهم تقديرا لما قدموه خلال فترة جائحة فيروس كورونا".

وكشف سلطان "هناك أيضا تنسيق مع اتحاد الكرة لحضور مجموعة من الأطباء للمباريات كنوع من أنواع رد الجميل".

وأتم تصريحاته "سيتم حضورهم مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن جدول مباريات 4 جولات بالإضافة إلى المباريات المؤجلة.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصري قريبا عن جدول باقي مباريات الجولات الأخرى.

اقرأ أيضا

القصة الكاملة لانتقال حارس فلسطين للدوري الإسرائيلي

الظهور الأول لـ مرموش أوروبيا

لماذا ضم مانشستر سيتي ناثان أكي؟

حقيقة مفاوضات النصر السعودي مع كهربا

رد رسمي من دورتموند بشأن سانشو

في الدوري الدوري المصري الجيش الأبيض الأطباء فيروس كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسميا - نقل ملكية نادي روما 5 دقيقة | أوروبا
تقرير: محاولة أخيرة من سيتي للإبقاء على إريك جارسيا.. أو بيعه لـ برشلونة 9 دقيقة | أوروبا
اتحاد الكرة: سيتم تكريم جيش مصر الأبيض قبل انطلاق مباريات الدوري 22 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة: سننهي الدوري بكل جدية واحترام.. لن نتخلى عن العدالة والنزاهة 38 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الخميس 6 أغسطس والقنوات الناقلة – عودة الدوري المصري 46 دقيقة | الدوري المصري
الحضري يختار التشكيل التاريخي لمصر: حارس غيره و9 لاعبين من الجيل الذهبي 8 ساعة | الدوري المصري
حوار – الحضري: جوزيه امتلك مفتاح تألقي.. أخطأت بالرحيل عن الأهلي وسأعود إليه ولو بعد 10 سنوات 9 ساعة | الدوري المصري
باريس يعلن تفاصيل إصابة فيراتي.. وتوخيل يأمل في ظهور مبابي على الدكة أمام أتالانتا 10 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وإجراءات استضافة النهائي والحضور الجماهيري 2 عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي 3 المقاولون لـ في الجول: حفني لاعب غير ملتزم وسننهي استعارته.. والمقاصة يرد 4 الأهلي يتقدم بالبلاغ رقم 13 للنائب العام ضد رئيس الزمالك
قد ينال إعجابك