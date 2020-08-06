تقرير: محاولة أخيرة من سيتي للإبقاء على إريك جارسيا.. أو بيعه لـ برشلونة

الخميس، 06 أغسطس 2020 - 10:52

كتب : FilGoal

إريك جارسيا - مانشستر سيتي

يحاول مانشستر سيتي الإبقاء على إريك جارسيا المدافع الإسباني في صفوف الفريق.

وحسب موقع 90Min الإنجليزي، فإن مانشستر سيتي سيعرض على إريك جارسيا التوقيع على عقد جديد ضخم، لمحاولة إقناعه بالبقاء مع الفريق.

وفي حالة رفض صاحب الـ19 عاما التوقيع على العقد الجديد، فسيوافق مانشستر سيتي على بيع اللاعب لصالح برشلونة.

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صحيفة سبورت الكتالونية كانت قد كشفت في وقت سابق رغبة برشلونة في إبرام صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي للحصول على إريك جارسيا مقابل سيرجي روبيرتو. (طالع التفاصيل)

مانشستر سيتي في تلك الحالة سيطلب الحصول على 15 إلى 20 مليون يورو للاستغناء عن اللاعب.

إريك جارسيا خاض 24 مباراة في جميع المسابقات مع الفريق الأول والشباب لـ سيتي وصنع هدفا وحيدا.

مانشستر سيتي أتم التعاقد مع ناثان أكي المدافع الهولندي السابق لفريق بورنموث مساء أمس الأربعاء بشكل رسمي.

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