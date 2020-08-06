تيليجراف: أوباميانج وافق على تجديد تعاقده مع أرسنال

الخميس، 06 أغسطس 2020 - 17:00

كتب : FilGoal

أوباميانج - أرتيتا

اقترب بيير أوباميانج المهاجم الجابوني من الاستمرار مع أرسنال لثلاث سنوات مقبلة.

حسب مات لو الصحفي في صحيفة "تيليجراف" البريطانية، فإن إدارة أرسنال في اللحظة الحالية تؤمن تماما بأن أوباميانج وافق بالفعل على تجديد تعاقده مع الفريق.

إدارة أرسنال اتفقت مع أوباميانج على تمديد تعاقده لموسمين إضافيين، يضافان إلى الموسم المتبقي في العقد الحالي، وبالتالي يستمر مع الفريق اللندني لثلاثة مواسم مقبلة.

أخبار متعلقة
دايلي ميل: أرسنال يزاحم مانشستر يونايتد لضم مدافع ليل ديلي ميل: أرسنال يستغنى عن مكتشف فابريجاس وبيليرين بيان رسمي - أرسنال يستغني عن 55 موظفا بسبب تداعيات فيروس كورونا سبورت: برشلونة يستعد لبيع لاعبيه في الدوري الإنجليزي.. كوتينيو قريب من أرسنال

أوباميانج سيحصل على زيادة مجزية في راتبه الأسبوعي، بجانب حصوله على وعود بتدعيم الفريق ببعض الأسماء التي تتيح لهم المنافسة على أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

أوباميانج هو نجم أرسنال الأول حاليا دون منازع. بهدفيه حصد أرسنال لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الـ14 في تاريخه بعد الفوز على تشيلسي في النهائي.

وسيشارك أرسنال في بطولة الدوري الأوروبي للموسم المقبل بعد الفوز ببطولة الكأس واحتلال المركز الثامن في ترتيب الدوري.

صاحب الـ31 عاما شارك في 44 مباراة هذا الموسم رفقة أرسنال بمختلف البطولات. سجل فيهم 29 هدفا وصنع ثلاثة أهداف.

اقرأ أيضا

نقل ملكية نادي روما

محاولة أخيرة من سيتي للإبقاء على إريك جارسيا

خطوة لتكريم الأطباء في الدوري المصري

اتحاد الكرة: سننهي الدوري بكل جدية

الحضري يختار التشكيل التاريخي لمصر

أرسنال أوباميانج
نرشح لكم
أخر الأخبار
الأهلي: أجايي يحق له المشاركة ضد إنبي.. وحمدي فتحي جاهز للمباراة 8 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة – 4 حالات إيجابية جديدة في الاتحاد السكندري 35 دقيقة | رياضات أخرى
رسميا - السد يتعاقد مع كازورلا 40 دقيقة | آسيا
مانولاس: نستطيع إيقاف ميسي دون الخوف 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تقرير تركي: النني أولوية مدرب طرابوزن سبور في خط الوسط 51 دقيقة | المحترفون
خبر في الجول - رمضان يتلقى استدعاءً من هدرسفيلد للعودة لإنجلترا.. وطوارئ في الأهلي ساعة | مصر
تيليجراف: أوباميانج وافق على تجديد تعاقده مع أرسنال ساعة | أوروبا
استعدادا لملاقاة الزمالك.. مصيلحي يجتمع بفريق الاتحاد ويٌحفزهم 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وإجراءات استضافة النهائي والحضور الجماهيري 2 عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي 3 المقاولون لـ في الجول: حفني لاعب غير ملتزم وسننهي استعارته.. والمقاصة يرد 4 صفقة نابولي الأغلى في تاريخه.. حقيقة رفض الزمالك التعاقد مع أوسيمين عام 2015
قد ينال إعجابك