تيليجراف: أوباميانج وافق على تجديد تعاقده مع أرسنال

اقترب بيير أوباميانج المهاجم الجابوني من الاستمرار مع أرسنال لثلاث سنوات مقبلة.

حسب مات لو الصحفي في صحيفة "تيليجراف" البريطانية، فإن إدارة أرسنال في اللحظة الحالية تؤمن تماما بأن أوباميانج وافق بالفعل على تجديد تعاقده مع الفريق.

إدارة أرسنال اتفقت مع أوباميانج على تمديد تعاقده لموسمين إضافيين، يضافان إلى الموسم المتبقي في العقد الحالي، وبالتالي يستمر مع الفريق اللندني لثلاثة مواسم مقبلة.

أوباميانج سيحصل على زيادة مجزية في راتبه الأسبوعي، بجانب حصوله على وعود بتدعيم الفريق ببعض الأسماء التي تتيح لهم المنافسة على أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

أوباميانج هو نجم أرسنال الأول حاليا دون منازع. بهدفيه حصد أرسنال لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الـ14 في تاريخه بعد الفوز على تشيلسي في النهائي.

وسيشارك أرسنال في بطولة الدوري الأوروبي للموسم المقبل بعد الفوز ببطولة الكأس واحتلال المركز الثامن في ترتيب الدوري.

صاحب الـ31 عاما شارك في 44 مباراة هذا الموسم رفقة أرسنال بمختلف البطولات. سجل فيهم 29 هدفا وصنع ثلاثة أهداف.

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