الأهلي يخطر كاف موعد مباراة الإياب أمام الوداد في دوري الأبطال
الخميس، 06 أغسطس 2020 - 19:04
كتب : حسام نور الدين
حدد الأهلي 3 أكتوبر للقاء الإياب أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق: "تم إخطار الكاف بالموعد الذي اختاره النادي".
وأتم "فيما يتم التنسيق مع الجهات المعنية والأمنية للحصول على الموافقات اللازمة لخوض المباراة على استاد القاهرة".
وحدد الاتحاد الإفريقي (كاف) يومي 25 و26 سبتمبر لإقامة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب.
ويلعب الأهلي أمام الوداد بينما المباراة الأخرى بين الزمالك والرجاء المغربي.
ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الخميس، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.
ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
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