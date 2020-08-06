الأهلي يخطر كاف موعد مباراة الإياب أمام الوداد في دوري الأبطال

حدد الأهلي 3 أكتوبر للقاء الإياب أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق: "تم إخطار الكاف بالموعد الذي اختاره النادي".

وأتم "فيما يتم التنسيق مع الجهات المعنية والأمنية للحصول على الموافقات اللازمة لخوض المباراة على استاد القاهرة".

وحدد الاتحاد الإفريقي (كاف) يومي 25 و26 سبتمبر لإقامة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب.

ويلعب الأهلي أمام الوداد بينما المباراة الأخرى بين الزمالك والرجاء المغربي.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الخميس، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

‎ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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