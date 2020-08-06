ذا أثليتك: ليفربول قدم عرضا لضم جمال لويس

الخميس، 06 أغسطس 2020 - 18:56

كتب : FilGoal

جمال لويس يحتفل بهدف نورويتش سيتي في ليستر سيتي

كشف شبكة "theathletic" أن ليفربول الإنجليزي طلب ضم جمال لويس الظهير الأيسر لـ نورويتش سيتي.

وقدم الريدز عرضا بـ 10 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب الأيرلندي الشمالي الدولي.

ويسعى يورجن كلوب لجعل لويس أول تعاقد في سوق الانتقالات الصيفية حسبما أفاد الموقع من أجل أن يصبح بديلا لـ أندي روبيرتسون.

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وينتظر ليفربول ردا من نورويتش الذي يأمل في بيعه لاعبه البالغ 22 عاما مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

ويمتد تعاقد لويس مع الكناري حتى صيف 2023 وجذب اهتمام كريستال بالاس أيضا.

لويس شارك في 33 مباراة وسجل هدفا وحيدا بقميص الكناري بجميع المسابقات الموسم المنصرم.

وأضاف التقرير أنه في حال رفض عرض الريدز فأن الإدارة ستقدم عرضا أعلى.

كما وضع ليفربول اليوناني كوستاس تيسميكاس لاعب أولمبياكوس اليوناني كبديل في حال فشل إتمام الصفقة.

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