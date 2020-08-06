الأهلي: أجايي يحق له المشاركة ضد إنبي.. وحمدي فتحي جاهز للمباراة

الخميس، 06 أغسطس 2020 - 18:39

كتب : حسام نور الدين

جونيور أجايي مع الأهلي أمام صن داونز

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على أن العقوبة الموقعة على ثنائي الفريق جونيور أجايي وياسر إبراهيم بسبب أحداث مباراة السوبر المصري انتهت.

جونيور أجاي

النادي : الأهلي

وقال عبد الحفيظ في تصريحات نقلها موقع الأهلي: "أجايي يحق له المشاركة أمام إنبي وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة ريني فايلر".

وأضاف "بينما يغيب ياسر إبراهيم عن المباراة للإصابة فقط".

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وأتم تصريحاته "حمدي فتحي أيضا جاهز للمشاركة في المباراة بعد تعافيه من فيروس كورونا وخوضه للتدريبات الجماعية مع باقي اللاعبين".

ويلعب الأهلي ضد إنبي يوم الأحد المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 للدوري المصري.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.

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