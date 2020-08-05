العشري ينتقد قرار اتحاد الكرة عبر في الجول: تقليص عدد المسحات يزيد الضغوط علينا

الأربعاء، 05 أغسطس 2020 - 15:55

كتب : أيمن عيد

طارق العشري - المصري

انتقد طارق العشري المدير الفني للنادي المصري، قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد المسحات الطبية المخصص لكل فريق قبل مباريات الدوري.

وقال طارق العشري في تصريحات لـFilGoal.com: "اتحاد الكرة أخطرنا بتقليص عدد المسحات الطبية المخصصة لكل فريق إلى 30 مسحة فقط قبل كل مباراة".

وأضاف "القرار سيزيد حالة التوتر داخل الفريق، لأن اللاعب الذي لن نختاره لإجراء المسحة سيظن أنه خارج الحسابات".

أخبار متعلقة
كارتيرون يؤجل قائمة الزمالك أمام المصري إلى الخميس حجازي: كل المحترفين المصريين في إنجلترا حققوا أهدافهم هذا الموسم الزمالك يخضع لمسحة طبية استعدادا لمواجهة المصري أوباما وطارق حامد خارج مواجهة الزمالك والمصري

العشري استدرك "ماذا إذا احتجته لأي ظرف؟ لن أستطيع إشراكه لعدم إجراءه المسحة. لماذا تقلل عدد المسحات؟".

وواصل "يقولون بأن الأندية ستتحمل تكاليف المسحات الزائدة عن الثلاثين المخصصين لكل فريق؟ أنت بتلك الطريقة تزيد العبء المادي على الأندية في حين أننا لا نتلقى الدعم من اتحاد الكرة".

وأكمل "المصري تحديدا فريق مقيم باستمرار في برج العرب، وبالتالي يحتاج للاطئمنان على الجميع".

وانتقل مدرب المصري للحديث عن لقاء الزمالك المحدد له مساء غد الخميس، فقال "ستكون مواجهة قوية طبعا والفريق أصبح جاهزا لها الآن".

وأتم "أوستين أموتو بدأ يدخل أجواء الفريق في الأيام الأخيرة، فيما يعاني عمر كمال عبد الواحد من شد في العضلة الأمامية وسيخضع لفحص طبي لتحديد فرص مشاركته في اللقاء".

كان أموتو قد أجرى عملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية قبل أيام، ثم عاد لتدريبات الفريق مؤخرا.

ويستعد المصري لمواجهة الزمالك مساء غد الخميس في مباراة مؤجلة من الجولة الـ14. مباراة ستكون هي الرسمية الأولى في مصر منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

اقرأ أيضا:

وزير الرياضة يتحدث عن استئناف النشاط وموعد بطولة العالم لليد

وصول بنشرقي وأوناجم إلى القاهرة

بي بي سي تفجر مفاجأة بخصوص صفقة سانشو

هيسكي يتحدث عن فترة احتراف عمرو زكي بإنجلترا

حجازي يتمنى فوز الأهلي بإفريقيا والإسماعيلي بالبطولة العربية

في الدوري المصري الزمالك أوستين أموتو عمر كمال عبد الواحد طارق العشري
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيان رسمي - أرسنال يستغني عن 55 موظفا بسبب تداعيات فيروس كورونا 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رسميا – المصري يخوض مبارياته في الدوري على ملعب برج العرب 17 دقيقة | الدوري المصري
العشري ينتقد قرار اتحاد الكرة عبر في الجول: تقليص عدد المسحات يزيد الضغوط علينا 48 دقيقة | الدوري المصري
بارتوميو: ميسي سينهي مسيرته في برشلونة.. وتشافي مدرب الفريق في المستقبل ساعة | أوروبا
الانضباط لـ في الجول: لوائحنا تنطبق على كل ما يقع تحت مظلة اتحاد الكرة 2 ساعة | الدوري المصري
بين مؤيد ومٌشكك في وطنيته.. القصة الكاملة لانتقال حارس فلسطين للدوري الإسرائيلي 2 ساعة | تقرير في الجول
سبورت: برشلونة يستعد لبيع لاعبيه في الدوري الإنجليزي.. كوتينيو قريب من أرسنال 2 ساعة | أوروبا
اتحاد الكرة يقرر: إيقاف الهاني سليمان وتغريمه بسبب أحداث ودية سموحة والاتحاد 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وإجراءات استضافة النهائي والحضور الجماهيري 2 عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي 3 الأهلي يتقدم بالبلاغ رقم 13 للنائب العام ضد رئيس الزمالك 4 المقاولون لـ في الجول: حفني لاعب غير ملتزم وسننهي استعارته.. والمقاصة يرد
قد ينال إعجابك