كرة يد - الزمالك يتمم اتفاقه مع مصطفى بشير

الأربعاء، 05 أغسطس 2020 - 12:54

كتب : أحمد شوقي صلاح

مصطفى بشير - كرة يد

أتم نادي الزمالك اتفاقه مع مصطفى بشير لاعب كرة اليد الذي سبق له اللعب لأندية المعادي والأهلي وسبورتنج.

واتفق الزمالك مع مصطفى بشير على كافة البنود وفي انتظار طرح العقود الجديدة من اتحاد كرة اليد المصري قبل التوقيع الرسمي.

وظهر اللاعب في نادي الزمالك خلال تدريبات الفريق تمهيدا للمشاركة مع زملائه ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

أخبار متعلقة
كرة يد - مدرب الأهلي: رحيل ثنائي الفريق.. ونسعى للمنافسة على كل البطولات كرة يد - تقرير تونسي: الجزيري إلى الأهلي والتوقيع بعد العيد كرة يد - استئناف المسابقات في أكتوبر وتفاصيل استعداد المنتخب للمونديال كرة يد - قرعة بطولة العالم 5 سبتمبر.. ومصر في التصنيف الثاني

وسبق لمصطفى بشير الاحتراف في صيف 2017 إلى نادي الخليج السعودي.

وأجل الزمالك الإعلان عن ضمه مصطفى بشير حتى الانتهاء من الفحص الطبي للاعب والذي أثبت سلامته.

وكانت تقارير قد أشارت إلى تأثره بإصابته السابقة، لكن الفحص الطبي أثبت سلامة اللاعب.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة اليد انطلاق المسابقات في شهر أكتوبر المقبل.

كما يستعد الزمالك لخوض منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا في نوفمبر المقبل بمصر.

اقرأ أيضا:

وزير الرياضة يتحدث عن استئناف النشاط وموعد بطولة العالم لليد

وصول بنشرقي وأوناجم إلى القاهرة

بي بي سي تفجر مفاجأة بخصوص صفقة سانشو

هيسكي يتحدث عن فترة احتراف عمرو زكي بإنجلترا

حجازي يتمنى فوز الأهلي بإفريقيا والإسماعيلي بالبطولة العربية

كرة يد الزمالك مصطفى بشير
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة يد - الزمالك يتمم اتفاقه مع مصطفى بشير 15 دقيقة | رياضات أخرى
كارتيرون يؤجل قائمة الزمالك أمام المصري إلى الخميس 29 دقيقة | الدوري المصري
غضب جوارديولا.. سكاي: توريس مجرد البداية وسيتي سيضم 5 لاعبين على رأسهم لاوتارو 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فليكس بريش حكما لمواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد.. صاحب أخر ذكرى سيئة للملكي ساعة | أوروبا
مدرب نادي مصر: من يحتاج تأجيل مباراة الإنتاج أكثر نحن أم الأهلي؟ هذا القرار يهدد المسابقة 2 ساعة | الدوري المصري
وزير الرياضة: بطولة العالم لكرة اليد في موعدها.. لم نختر الطريق السهل بشأن النشاط 2 ساعة | مصر
بنشرقي وأوناجم في القاهرة.. ويخضعان لمسحة قبل الانضمام للتدريب 2 ساعة | الدوري المصري
بي بي سي تناقض الجميع وتفجرها: يونايتد ودورتموند بعيدان عن الاتفاق بشأن قيمة سانشو 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وإجراءات استضافة النهائي والحضور الجماهيري 2 عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي 3 الأهلي يتقدم بالبلاغ رقم 13 للنائب العام ضد رئيس الزمالك 4 المقاولون لـ في الجول: حفني لاعب غير ملتزم وسننهي استعارته.. والمقاصة يرد
قد ينال إعجابك