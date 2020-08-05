كرة يد - الزمالك يتمم اتفاقه مع مصطفى بشير

أتم نادي الزمالك اتفاقه مع مصطفى بشير لاعب كرة اليد الذي سبق له اللعب لأندية المعادي والأهلي وسبورتنج.

واتفق الزمالك مع مصطفى بشير على كافة البنود وفي انتظار طرح العقود الجديدة من اتحاد كرة اليد المصري قبل التوقيع الرسمي.

وظهر اللاعب في نادي الزمالك خلال تدريبات الفريق تمهيدا للمشاركة مع زملائه ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

وسبق لمصطفى بشير الاحتراف في صيف 2017 إلى نادي الخليج السعودي.

وأجل الزمالك الإعلان عن ضمه مصطفى بشير حتى الانتهاء من الفحص الطبي للاعب والذي أثبت سلامته.

وكانت تقارير قد أشارت إلى تأثره بإصابته السابقة، لكن الفحص الطبي أثبت سلامة اللاعب.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة اليد انطلاق المسابقات في شهر أكتوبر المقبل.

كما يستعد الزمالك لخوض منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا في نوفمبر المقبل بمصر.

اقرأ أيضا:

وزير الرياضة يتحدث عن استئناف النشاط وموعد بطولة العالم لليد

وصول بنشرقي وأوناجم إلى القاهرة

بي بي سي تفجر مفاجأة بخصوص صفقة سانشو

هيسكي يتحدث عن فترة احتراف عمرو زكي بإنجلترا

حجازي يتمنى فوز الأهلي بإفريقيا والإسماعيلي بالبطولة العربية