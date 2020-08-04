الأهلي: المفاوضات مع هدرسفيلد لشراء رمضان صبحي وصلت لمرحلة متقدمة

الثلاثاء، 04 أغسطس 2020 - 18:45

كتب : FilGoal

تدريب الأهلي يوم 30 يونيو

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن تقدم مفاوضات النادي الأحمر مع هدرسفيلد تاون الإنجليزي بشأن شراء رمضان صبحي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات نقلها موقع الأهلي الرسمي: "التفاوض مع هدرسفيلد بخصوص شراء رمضان صبحي بشكل نهائي وصلت إلى مراحل متقدمة".

وأضاف "وذلك بعد العرض الذي تقدم به الأهلي مؤخرا للنادي الإنجليزي، وسوف تشهد الأيام القليلة المقبلة حسم كل هذه الأمور".

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وأضاف "لم يتم حسم موقف مشاركة رمضان صبحي أمام إنبي حتى الآن".

وأكمل "موقفه سيتحدد بعد التأكد من قانونية مشاركته في اللقاء خاصة وأن إعارته انتهت في 30 يونيو الماضي".

وأتم تصريحاته "الأهلي اتخذ عدة إجراءات في هذا الشأن لوضع النقاط فوق الحروف".

وانضم رمضان صبحي للأهلي قبل عام ونصف على سبيل الإعارة قادما من هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

ويواصل الأهلي الاستعداد لمواجهة إنبي يوم 9 أغسطس الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 للدوري.

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