الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة وصول عروض لـ ديانج وكهربا

الثلاثاء، 04 أغسطس 2020 - 14:55

كتب : أحمد الخولي

أليو ديانج - جونيور أجايي - كهربا - الأهلي - المصري

نفى أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، الأنباء التي ترددت عن وصول عروض خارجية لثنائي الفريق: أليو ديانج، ومحمود كهربا.

وصرّح توفيق لـ FilGoal.com: "لا صحة لوصول عروض أوروبية أو خليجية لـ كهربا وديانج".

وأضاف: "لا توجد نية من الأساس لرحيل أي من اللاعبين أو التفريط فيهما".

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وأتم بشأن "ما أشيع عن رحيل كهربا حال التعاقد بشكل نهائي مع رمضان صبحي، فالإبقاء على لاعب لا يستوجب رحيل لاعب آخر".

ديانج (22 عاما) يخوض موسمه الأول مع الأهلي بعد أن انضم إليه قادما من مولودية الجزائر، وخاض بقميص القلعة الحمراء 21 مباراة، سجل خلالها هدفين، وصنع مثلهما.

أما كهربا (26 عاما) فانضم إلى الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية قادما من ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، وخاض معه 10 مباريات، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع مثلها.

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