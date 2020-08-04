اتحاد الكرة يؤجل مواجهة الإنتاج ونادي مصر.. و3 تأكيدات بشأن المواعيد والمسحات و"الإهمال"

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مواجهة نادي مصر والإنتاج الحربي والتي كانت ستقام في الرابعة من مساء السبت المقبل على استاد الكلية الحربية.

وقال اتحاد الكرة إن القرار جاء بسبب "عدد العينات الإيجابية التي ظهرت في تحليل فيروس كورونا، الذي اُجري للاعبي وجهاز الفريق الأول بنادي الإنتاج الحربي".

وصرح احسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد "حالة فريق الإنتاج الحربي تعد حالة استثنائية حيث وصلت عدد الإصابات به إلى ١٩ فردا ، ما بين لاعبين وفنيين واداريين، إضافة إلى أن الإصابات حدثت قبل استئناف المسابقة بحوالي ثلاثة أسابيع، فجاء تأثيرها على مباراة وحيدة، بعكس وقوع الحالة لا قدر الله أثناء المسابقة ستؤثر حتما على عدد أكبر من المباريات".

أضاف الزناتي "تأجيل المباراة لن يؤثر على مواعيد باقي المباريات وانتظام المسابقة، حيث أن الفريقين لا يرتبطان ببطولات أخرى ، فضلا عن خروج الإنتاج من كأس مصر، بينما لن يلعب نادي مصر مباراته في دور الثمانية قبل أن تقام مباراة الزمالك وسموحة في دور الـ 16، مما يسهل إيجاد موعد بديل للمباراة المؤجلة، الذي تم تحديده بالفعل وسيتم الإعلان عنه ضمن الإعلان عن جدول المباريات المُتبقية من عمر المسابقة".

3 تأكيدات مهمة

وشدد اتحاد الكرة في بيانه أن “حالة نادي الإنتاج الحربي لا يجب أن يُبنى عليها في أية حالات قد تحدُث مستقبلا نظرا لأنها حالة مُتفردة ولها ظروفها الخاصة وجرى التعامل معها في هذا الإطار".

وأوضح "وكان الاتحاد المصري قد فضَّل عدم التسرع في اتخاذ قرار التأجيل الا بعد دراسة الموقف بشكل كامل ومتابعة حالة اللاعبين المصابين من الإنتاج الحربي لتحديد إمكانية إقامة اللقاء من عدمها، كما قرر الاتحاد المصري اجراء مسحات لثلاثة وثلاثين فردا من كل فريق قبل كل مباراة بـ٤٨ ساعة بواقع ٢٥ لاعبا و٨ من أفراد الجهاز الفني والطبي والإداري، وهو ما يعطي الفرصة لجميع الأندية لإخضاع أكبر عدد ممكن من اللاعبين للمسحة قبل كل مباراة تحسبا لظهور حالات ايجابية في التحاليل وبذلك يكون لدى الاندية فرصة لاستبدال اللاعبين المُصابين إن وجدوا، علما أنه لن يتم السماح نهائياً لأي لاعب لم يجر المسحة الطبية بواسطة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم بالتواجد في قائمة اللقاء او في منطقة المسابقات، وهي غرف خلع اللاعبين، ممر اللاعبين، ارض الملعب حفاظا على سلامة جميع أفراد المنظومة".

وأكد اتحاد الكرة "ظهور هذا الكم من الإصابات في صفوف فريق واحد يُعد اهمالا طبيا، ومن هذا المنطلق تقع المسئولية على عاتق كل نادٍ في العمل على تطبيق الإجراءات الطبية بشكل كامل للحفاظ على سلامة الجميع وعدم الاضرار بالمسابقة، مما يستوجب على جميع الأندية اتخاذ كافة الاحتياطات الطبية والإجراءات الوقائية لتجنب حدوث إصابات بأعداد كبيرة حتى لا تُصبح الأندية عُرضة لعقوبات مُشددة أسوةً بما تم العمل به في مختلفة الدول التي شهدت حالات مماثلة".

وأتم "وفي هذا الإطار، يُوكد الاتحاد المصري ان مسألة تأجيل المباريات لن يتم مناقشتها الا في الحالات التي يرى الاتحاد المصري دون غيره ضرورة لذلك، كما سيتم توقيع عقوبات يحددها مجلس إدارة الاتحاد على الأندية المخالفة لأي من البروتوكولات الطبية وذلك بناء على تقارير اللجنة الطبية في هذا الشأن".

وكان من المقرر أن يواجه الإنتاج الحربي نظيره نادي مصر في الثامن من شهر أغسطس الجاري في لقاء مؤجل من الجولة الـ 18 في الدوري المصري.

بينما يلعب الإنتاج أمام الأهلي في الـ 14 من نفس الشهر في الجولة الـ 19 من البطولة المحلية.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة.

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