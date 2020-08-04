غضب وتلويح بالانسحاب في الدرجة الثانية لغياب المسحات.. واتحاد الكرة يرد

تغيب مسحة فيروس كورونا حتى اللحظة عن أندية دوري الدرجة الثانية المصري، قبل 6 أسابيع تقريبا على استئناف المسابقة.

اللجنة الخماسية المشرفة على الاتحاد المصري لكرة القدم، حددت في وقتٍ سابق 4 أغسطس موعدا لإجراء مسحات أندية الدرجة الثانية، و20 سبتمبر موعدا لاستئناف الدوري.

وبينما يحل علينا يوم 4 أغسطس، اشتكى أكثر من نادٍ بالدرجة الثانية، لعدم وصول خطاب الاتحاد المصري الخاص بإجراء المسحات، في نفس وقت تعذر الخضوع لها على نفقة تلك الأندية بسبب عدم توفر الإمكانيات المادية.

نادي المنصورة على سبيل المثال، أجرى المسحة بالفعل أمس الإثنين على نفقته الخاصة، استعدادا لاستئناف التدريبات، دون انتظار مسحة اتحاد الكرة.

وصرّح كمال فريد المدير الفني لـ ألعاب دمنهور لـ FilGoal.com: "إدارة النادي لم تتلق خطابا حتى الآن من اتحاد الكرة بشأن المسحات الطبية".

وأضاف: "إمكانيات النادي لا تسمح بإجراء المسحات على نفقته الخاصة".

وواصل فريد: "هناك أندية بدأت بالفعل التدريبات بعد إجرائها المسحات".

وأكمل: "حددت الأحد موعدا للعودة تحسبا لعمل المسحات الثلاثاء أو الأربعاء".

وأتم متسائلا: "نريد معرفة هل سيكون هناك دوري أم سيتم إلغائه، ولو كانت هناك نية لاستئنافه لماذا لم نبدأ مبكرا ونجري المسحات؟".

أمّا حسام عزو المشرف العام على الكرة في غزل المحلة، فقال لـ FilGoal.com: "الفريق اجتمع بالمدير الفني بعد غياب طويل، لكن لم نتلق خطاب من اتحاد الكرة بشأن المسحات".

وأضاف: "ننتظر الخطاب حتى نجري المسحات طبقا لتعليمات اتحاد الكرة".

فيما لوّح كمال الزين المدير الفني لـ شبان قنا بالانسحاب: "لم نتلق خطاب اتحاد الكرة حتى الآن، بعض المنافسين خاضوا تدريباتهم منذ فترة لإمتلاكهم القدرة المدية على إجراء المسحات أو تلقيهم مساعدة من المحافظة".

وأضاف FilGoal.com: "إذا كانت الأندية ستتحمل نفقة المسحات فلن نستطيع استكمال المسابقة والانسحاب أفضل لنا رغم امتلاكنا فرصة الصعود".

وشدد: "لن نضحي بلاعبي الفريق الذين اجتهدوا طوال موسم واحتلوا المركز الرابع".

وأكد: "ليس لدينا إمكانيات لإجراء المسحات، واللجنة الخماسية تهتم بأندية الدوري الممتاز فقط".

رد اتحاد الكرة

تواصل FilGoal.com مع مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم، وقد وعد بتوفير جدول مسحات الدرجة الثانية خلال يومين.

وقال المصدر: "كان من المفترض أن يتم الإعلان عن جدول المسحات الخاص بأندية الدرجة الثانية اليوم الثلاثاء، وبالفعل وصلت اتصالات من أندية بمسؤولي اتحاد الكرة للسؤال عن سبب إصدار الجدول".

وأتم: "الأندية تلقت وعدا بإعلان الجدول الأربعاء أو الخميس، وأن يتم عمل المسحات بنهاية الأسبوع الجاري، أو ببداية الأسبوع المقبل".

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