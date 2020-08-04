عبد الحفيظ لـ في الجول: سلبية مسحة حمدي فتحي واللاعب يشارك في المران بشكل طبيعي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن نتيجة المسحة الطبية الثالثة التي أجراها حمدي فتحي لاعب الفريق للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

حمدي فتحي النادي : الأهلي الأهلي

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "نتيجة المسحة الطبية الثالثة لحمدي فتحي جاءت سلبية".

وأضاف "اللاعب تعافى تماما من فيروس كورونا وخضع لمسحة طبية إضافية قبل ساعات".

وأتم تصريحاته "وبناء عليه تقرر مشاركته في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي".

وخضع حمدي فتحي لـ3 مسحات طبية بعد إصابته بفيروس كورونا وجاءت نتيجة جميع المسحات سلبية.

ويواصل الأهلي الاستعداد لمواجهة إنبي يوم 9 أغسطس الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 للدوري.

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