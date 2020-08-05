حجازي: كل المحترفين المصريين في إنجلترا حققوا أهدافهم هذا الموسم

يرى أحمد حجازي نجم منتخب مصر ومدافع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي أن الموسم المنقضي كان رائعا للمحترفين المصريين في إنجلترا.

أحمد حجازي النادي : وست بروميتش وست بروميتش

وقال حجازي عبر قناة إم بي سي مصر: " كل المحترفين المصريين في إنجلترا حققوا أهدافهم المحددة من بداية الموسم".

وأضاف "محمد صلاح فاز بلقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول ومحمود حسن تريزيجيه لم يهبط مع أستون فيلا ونحن تأهلنا للدوري مرة أخرى".

وواصل "الصعود كان مهم جدا بالنسبة لنا وهو هدف نحاول تحقيقه منذ سنتين".

وشدد "دوري الدرجة الثانية أصعب كثيرا من الدوري الإنجليزي الممتاز لأنه يشهد منافسة شرسة على التأهل بالإضافة إلى زيادة عدد مبارياته".

وأكمل "لكن الفريق صاحب الخبرة والاستمرارية في الانتصارات هو من يتأهل للدوري الإنجليزي وهذا ما فعلناه".

وأتم تصريحاته "بعد عودة الدوري من التوقف استطعنا تحقيق الفوز في الكثير من المباريات وهذا ساعدنا على احتلال المركز الثاني والعودة للدوري الإنجليزي الممتاز".

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