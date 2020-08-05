حجازي: مفاوضات الأهلي؟ لا أستطيع التعليق على شيء لم يحدث

رفض أحمد حجازي نجم منتخب مصر ومدافع وست بروميتش ألبيون التعليق على الأقاويل التي تشير إلى اقتراب عودته للأهلي مرة أخرى.

وقال أحمد حجازي عبر قناة إم بي سي مصر: "مفاوضات الأهلي لم تحدث من الأساس، لذلك لا أستطيع التعليق عليها".

وأضاف "يتبقى لي موسمين مع وست بروميتش وأتمنى تقديم المزيد من النجاحات مع الفريق".

وأكمل "قدمت 3 مواسم رائعة مع وست بروميتش، وإدارة النادي لم تتحدث معي في أي وقت عن بشأن رحيلي عن الفريق".

وعن منتخب مصر قال: "أتواصل دائما مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب قبل المباريات الهامة وبعدها وعلاقتنا رائعة".

وأتم تصريحاته متعجبا "سمعت مرة واحدة بعض الأقاويل عن أنني أضع شروطا من أجل اللعب مع منتخب مصر، لكنني تفاجأت وضحكت كثيرا على هذه الأحاديث الكاذبة وأيضا الجهاز الفني للمنتخب تعجب كثيرا منها".

وانضم أحمد حجازي لصفوف وست بروميتش ألبيوم عام 2017 قادما من الأهلي

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