الزمالك: بنشرقي وأوناجم يصلان إلى مصر خلال ساعات.. وهذا سبب تأخر إعلان صفقة المثلوثي

الأربعاء، 05 أغسطس 2020 - 00:50

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف أشرف بنشرقي في الترجي

كشف حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك عن موعد عودة الثنائي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم للقاهرة من أجل الانتظام في تدريبات الفريق الجماعية استعدادا للدوري المصري.

أشرف بنشرقي

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال حمادة أنور عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "بنشرقي وأوناجم يصلان إلى القاهرة خلال ساعات قليلة".

وأضاف "الثنائي سافر من المغرب إلى الإمارات، وسيستفل الطائرة من الإمارات إلى مصر في الساعات المقبلة".

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وأكمل "ثم سيخضع الثنائي للمسحة الطبية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وبمجرد ظهور نتيجتها سيشارك في التدريبات الجماعية".

وبسؤاله عن تأخر الإعلان عن التعاقد مع حمزة المثلوثي ظهير أيمن الصفاقسي التونسي رد قائلا: "الموسم لم ينتهي بعد ومجلس الإدارة ينتظر الوقت المناسب للإعلان عن الصفقات الجديدة للزمالك".

ويسعد الزمالك لمواجهة المصري يوم الخميس المقبل بعد استكمال الدوري.

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