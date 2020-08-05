هيسكي: ليفربول يفقد جزءا كبيرا من هويته بخروج صلاح من الملعب.. وهذه نصيحتي له

الأربعاء، 05 أغسطس 2020 - 00:15

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أستون فيلا

يرى إيميل هيسكي نجم ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق أن محمد صلاح هو أهم عنصر في فريق ليفربول في الوقت الحالي.

وقال هيسكي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "إذا خرج محمد صلاح من الملعب فإن ليفربول يفقد جزءا كبيرا من هويته".

وأضاف "لأن صلاح يخيف المدافعين ويسجل الأهداف وصاحب فاعلية على مرمى الخصوم والكل في الملعب يحتاج له".

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وواصل "عندما تضع مهاجمي ليفربول الثلاثة يجب أن تتحدث عن صلاح أولا، لأن فيرمينو وماني يلعبان بشكل جيد في وجود صلاح".

وأكمل "صلاح مميز في خلق الفرص لزملائه وصناعة الأهداف أيضا".

واستمر في حديثه "صلاح له الفضل بشكل كبير في البطولات التي حققها ليفربول سواء الدوري الإنجليزي أو دوري الأبطال والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية".

وشدد "ومن وجهة نظري الأفضل له الاستمرار مع فريقه ومحاولة تكرار الفوز بهذه البطولات مرة أخرى".

وأتم تصريحاته "كنت سأنصح صلاح بالرحيل عن ليفربول والذهاب لدوري جديد إذا لم يحقق لقب البريميرليج، ولكن الآن عليه محاولة تكرار هذا الإنجاز مرات عديدة".

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