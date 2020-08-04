أيمن حفني: تغيبت عن مران واحد فقرر النحاس إنهاء إعارتي

الثلاثاء، 04 أغسطس 2020 - 23:31

كتب : FilGoal

أيمن حفني - المقاولون العرب

قال أيمن حفني لاعب مصر للمقاصة المعار إلى المقاولون إنه تغيب عن تدريب واحد، ليجد عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل قد قرر قطع إعارته.

وتحدث حفني عبر برنامج "أوضة اللبس" على قناة النهار: "أريد توضيح ما حدث، الواقعة تعود إلى شهرين ماضيين".

وأضاف "لم أستطع الحضور للنادي للخضوع للمسحة الأولى، واستأذنت لحضور المسحة الثانية ولم يكن لدي مشاكل في تحمل نفقتها ووافق النادي".

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وأكمل "ظهرت نتيجة المسحة وكانت سلبية وتدربت بشكل طبيعي، وغبت عن مران واحد لأجد إداري الفريق يتصل بي ويقول لي إن عماد النحاس قرر قطع إعارتي".

وشدد "هذه أول مرة أغيب عن أي مران. طلبت مقابلة عماد النحاس أو محمد عادل المشرف العام على الكرة لكن الإداري قال لي لو هناك أي أمر جديد سيتصل بي".

وكشف "وسطت أحد الأصدقاء للتواصل مع النحاس، لكنه أخبره أن قراره نهائي".

وأكمل "تم تحويلي للشؤون القانونية، وأوضحت موقفي. للحقيقة حصلت على كل مستحقاتي من النادي".

وأتم "لو كنت مستمر في النادي وعقدي ملكا له، لا أظن أنهم كانوا سيفعلون ذلك".

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وشارك حفني مع المقاولون في 3 مباريات من بينهم مباراة في كأس مصر ونجح في الصناعة مرة.

ولم يشارك أيمن حفني في أي لقاء مع المقاصة منذ انضمامه للأخير بسبب خطأ إداري تسبب في عدم قيده.

وقبل عودته للمقاصة، ظهر حفني صاحب الـ 34 عاما في 134 مباراة مع الزمالك ونجح في تسجيل 15 هدفا وصناعة 13.

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