المقاولون لـ في الجول: حفني لاعب غير ملتزم وسننهي استعارته.. والمقاصة يرد

الإثنين، 03 أغسطس 2020 - 23:21

كتب : بسام أبوبكر

أيمن حفني - المقاولون العرب

كشف محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة في المقاولون العرب قرار ناديه بعدم استكمال استعارة أيمن حفني حتى نهاية الموسم.

أيمن حفني انتقل على سبيل الإعارة لـ المقاولون العرب قادما من مصر للمقاصة، بعد أزمة في قيد اللاعب مع الأخير.

ولكن المقاولون قرر الآن عدم استكمال اللاعب مشواره مع الذئاب.

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وقال محمد عادل: "أيمن حفني لاعب غير ملتزم على الإطلاق".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "لاعب مثله غير ملتزم لا يصح أن ينتمي لكيان كبير مثل المقاولون العرب".

وأوضح "حفني غير ملتزم على الإطلاق ولا يحضر التدريبات ووقعنا غرامات عديدة على اللاعب وستُنفذ كلها".

وأشار "لا نرغب في استمرار حفني معنا وقررنا إنهاء الإعارة".

وتوجه FilGoal.com للحديث مع النادي الذي يمتلك عقد حفني، وهو مصر للمقاصة.

وتحدث وليد هويدي مدير الكرة في النادي، قائلا: "في الوقت الحالي لا يوجد فترة قيد، وبالتالي لا يوجد أي شيء نفعله".

وأردف "إعارة أيمن حفني من المفترض أن تنتهي في نهاية الموسم".

وعن احتمالية رفض المقاولون العرب استمرار حفني حتى في التدريبات، فتح وليد هويدي الباب أم اللاعب للتدرب في النادي، مشيرا إلى "باب المقاصة مفتوح لـ حفني بكل تأكيد فهو ناديه".

وشارك حفني مع المقاولون في 3 مباريات من بينهم مباراة في كأس مصر ونجح في الصناعة مرة.

ولم يشارك أيمن حفني في أي لقاء مع المقاصة منذ انضمامه للأخير بسبب خطأ إداري تسبب في عدم قيده.

وقبل عودته للمقاصة، ظهر حفني صاحب الـ 34 عاما في 134 مباراة مع الزمالك ونجح في تسجيل 15 هدفا وصناعة 13.

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