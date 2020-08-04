لم يغب طويلا.. فولام يقتل حلم برينتفورد ويخطف بطاقة التأهل للدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 04 أغسطس 2020 - 23:23

كتب : FilGoal

لاعبو فولام يحتفلون بهدف فريقهم ضد برينتفورد

اكتسى غرب العاصمة الإنجليزية لندن باللون الأبيض.

وانتصر فولام على برينتفورد بهدفين لهدف اليوم الثلاثاء في ملعب ويمبلي في نهائي ملحق التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي.

افتتح جو بريان أهداف المباراة في الدقيقة 105 من الشوط الإضافي الأول من ركلة حرة خدع فيها حارس برينتفورد الذي ظل أن الأول سيرسل عرضية ولكنه سددها في الشباك مباشرة.

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وفي الدقيقة 118 سجل جو بريان الهدف الثاني له ولفريقه بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء ليقتل اللقاء.

وبينما كان يتبقى دقيقتين على نهاية الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل هنريك دالسجارد هدف تقليص الفارق برأسية.

وأصبح فولام هو آخر الفرق التي ضمنت التأهل للدوري الإنجليزي الموسم المقبل رفقة ليدز يونايتد ووست بروميتش ألبيون.

وكان فولام هبط من بريميرليج الموسم الماضي ولكنه سرعان ما عاد.

ولم يشارك برينتفورد في تاريخه أبدا في الدوري الإنجليزي في عهد بريميرليج.

إذ أن الظهور الأخير لبرينتفورد في الدوري الإنجليزي في موسم 1946-1947.

وسيحصد فولام 135 مليون جنيه إسترليني على مدار ثلاث سنوات جراء تأهله لبريميرليج بفضل ذلك الانتصار.

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