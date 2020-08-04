رسميا – الصفقة الأولى.. سيتي يضم فيران توريس من فالنسيا

أعلن مانشستر سيتي مساء اليوم الثلاثاء رسميا ضمه للإسباني فيران توريس قادما من صفوف فالنسيا بعقد يمتد لخمس سنوات.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي أن اللاعب صاحب الـ20 عاما اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح قبل أن يوقع على العقود.

ولم يكشف مانشستر سيتي عن قيمة الصفقة فيما تشير التقارير الصحفية إلى أن الصفقة كلفت النادي الإنجليزي ما يصل لـ37 مليون جنيه إسترليني.

وسجل توريس ستة أهداف مع فالنسيا الموسم الماضي في 44 مباراة شارك فيها وصنع ثمانية.

وقال توريس للموقع السمي لسيتي: "أنا سعيد للغاية بالانضمام لذلك النادي، كل لاعب يريد أن يصبح جزءا من الفرق الهجومية ومانشستر سيتي أحد أفضل الفرق الهجومية في العالم".

وواصل "بيب جوارديولا مدرب الفريق يشجع اللاعبين على الهجوم وهذا ما أحبه وهو لديه سجل حافل في تطوير اللاعبين وأن يشرف على تطوري فهذا حلم".

وأتم "سيتي فاز بالعديد من الألقاب خلال السنوات العشرة الأخيرة وأتمنى أن أساهم في استمرار ذلك النجاح".

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