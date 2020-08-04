تقرير: كريستال بالاس يحدد سعر زاها للمهتمين بضمه

الثلاثاء، 04 أغسطس 2020 - 15:02

كتب : FilGoal

ويلفريد زاها

أبدى نادي كريستال بالاس استعداده لسماع العروض المقدمة لويلفريد زاها جناحه، كما حدد سعر النجم الدولي الإيفواري. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية.

وقال التقرير إن بالاس حدد سعر 30 مليون جنيه إسترليني مقابل خدمات اللاعب صاحب الـ27 عاما.

وكان زاها قد أعلن في وقت سابق نيته الرحيل عن بالاس، خاصة مع تبقي 12 شهرا في عقده مع وجود مخاوف من رحيله مجانا.

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ويمتلك مانشستر يونايتد شرطا في عقد لاعبه السابق يمنح أحقية إعادة الشراء بقيمة 22.5 مليون جنيه إسترليني.

وتسعى أندية إيفرتون وأرسنال وتشيلسي للحصول على خدمات اللاعب الذي قدره بالاس منذ موسم وحيد بـ80 مليون جنيه إسترليني.

زاها كان محور قصص سوق انتقالات الصيف الماضي، النادي اللندني حاول ضم اللاعب من بالاس أولا بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني قبل أن يحدد الأخير سعر زاها بـ80 مليون جنيه إسترليني.

وفقا لشبكة سكاي سبورتس في شهر يوليو من عام 2019 فإن أرسنال رفع قيمة عرضه إلى 70 مليون جنيه إسترليني قبل أن يقرر الاتجاه لضم نيكولاس بيبي.

ويعد زاها أحد أبناء أكاديمية بالاس، وانضم للفريق الأول في صيف 2010، قبل أن ينضم إلى مانشستر يونايتد في آخر مواسم سير أليكس فيرجسون في يناير 2013، وأعير مرة أخرى إلى بالاس وكارديف، قبل أن يعود بشكل نهائي إلى بالاس في صيف 2014.

وشارك زاها خلال الموسم الجاري في 39 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 5 آخرين.

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