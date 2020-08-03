بيل: لا أفهم لماذا أتعرض لصافرات الاستهجان من جمهور ريال مدريد
الإثنين، 03 أغسطس 2020 - 21:33
كتب : FilGoal
تعجّب جاريث بيل لاعب ريال مدريد، من صافرات الاستهجان التي اعتادت جماهير فريقه إطلاقها في حقه.
جاريث بيل
النادي : ريال مدريد
بيل خرج مؤخرا من حسابات المدرب زين الدين زيدان، إذ لم يشارك في أي دقيقة بآخر 7 جولات من الدوري الإسباني رغم جاهزيته البدنية.
وصرّح بيل عبر بودكاست إريك أندرز لانج: "نتعرض لضغوط هائلة كل مباراة".
وأضاف: "لقد تعرضت لصافرات استهجان من 80 ألف مشجع في الملعب لأني لا ألعب جيدا، مررت بذلك عدة مرات، وهذا ليس لطيفا، وتأثيره سلبي على ثقتك في نفسك".
وواصل: "لا أفهم لماذا تطلق جماهير فريقي صافرات الاستهجان في حقي، هذا هو التساؤل الأكبر".
وأكمل: "تتوقع أنك لو لعبت بشكل سيئ، فإنهم سيدعمونك ويساعدونك على التحسن حتى تجعلهم سعداء، ولكن يبدو أنهم يقومون بالنقيض".
وتابع: "يطلقون صافرات الاستهجان عليك، وهذا بالتبعية يجعلك أسوأ، تخسر ثقتك في نفسك، وتلعب أسوأ، مما يجعلهم يغضبون أكثر".
وتحوّل للحديث عن هواية الجولف: "الكثير من الناس لديهم مشاكل مع لعب الجولف، لا أعرف السبب".
وأتم: "تحدثت مع الأطباء ولا ضرر من ممارسته إطلاقا".
Gareth Bale opened up about getting whistled by his own Real Madrid fans.
(via Erik Anders Lang/YouTube) pic.twitter.com/PjU3sE4irk— ESPN FC (@ESPNFC) August 3, 2020
وكان جوناثان بارنيت وكيل اللاعب، قد شدد، أن الجناح الويلزي لا ينوي الرحيل عن النادي الملكي.
وصرّح بارنيت لـ بي.بي.سي قبل أسبوعين: "جاريث بخير، يتبقى له عامان في عقده مع ريال مدريد".
وأضاف: "إنه يحب العيش في مدينة مدريد، ولا ينوي الذهاب إلى أي مكان".
وتابع: "لا يزال بجودة أي لاعب آخر في الفريق، وقرار إشراكه يرجع إلى المدرب".
وواصل: "بالطبع هناك أطراف مهتمة بضمه، لكن يصعب على أي نادٍ في العالم تحمُل راتبه".
وتأسف: "خسارة كبيرة أنه لا يشارك مع ريال مدريد حاليا، لكنه لن يرحل".
وأكمل: "بيل لا يتأمل رحيل زين الدين زيدان، فالسيد زيدان ناجح للغاية. ليس هناك ضغينة، كل ما في الأمر أن السيد زيدان لا يريد إشراكه".
وأكد: "بيل يتدرب يوميا بشكل جيد".
وأوضح: "هدف بيل هو لعب يورو 2020 مع ويلز، دائما ما يريد أن يؤدي بشكل جيد مع بلاده".
وأتم: "بيل من أفضل لاعبي العالم، وأفضل لاعبي العالم لا يخرجون في إعارة".
ولم يسجل بيل سوى 3 أهداف طوال الموسم الحالي الذي قضى معظمه على مقاعد بدلاء ريال مدريد.
اختر تشكيل ريال مدريد المثالي لمواجهة مانشستر سيتي
اقرأ أيضا:
الأهلي يختار موعد وملعب مباراة الوداد
صفقة مدوية تُطبخ على نار الشياطين
مصطفى محمد وزيزو يشاركان في مران الزمالك